Quy định mới về điều kiện, mức hỗ trợ dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 387/2026/NĐ-CP ngày 12/10/2026 quy định nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 (Chương trình).

Nghị định gồm 7 chương, 54 điều, quy định chi tiết nội dung, cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình. Trong đó, tập trung vào các nhóm nội dung gồm: mục tiêu, phạm vi, đối tượng, thời gian thực hiện và nguồn lực của Chương trình; cơ chế huy động, lồng ghép, phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn lực; cơ chế đặc thù thực hiện Chương trình; tiêu chí đánh giá kết quả, theo dõi, kiểm tra, giám sát, xây dựng cơ sở dữ liệu; mô hình quản lý và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Đối tượng áp dụng gồm các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị; các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập; cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân tham gia quản lý, tổ chức thực hiện hoặc thụ hưởng chính sách thuộc Chương trình.

Điều kiện lựa chọn dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Theo Điều 32 Nghị định số 387/2026/NĐ-CP, dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị phải đáp ứng các điều kiện cụ thể.

Trước hết, dự án phải xác định được kết quả về chỉ số tạo việc làm, mức tăng thu nhập và đóng góp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương theo kế hoạch năm và thời điểm kết thúc dự án.

Chủ trì liên kết và các đối tượng liên kết phải có hợp đồng hoặc biên bản hợp tác về đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, thu mua, tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, dự án phải bảo đảm điều kiện kỹ thuật cho từng loại hình phát triển sản xuất theo quy định chuyên ngành của từng ngành nghề, lĩnh vực quản lý.

Bên cạnh đó, dự án phải bảo đảm tỷ lệ tham gia của người dân thuộc đối tượng hỗ trợ của Chương trình theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định này và đáp ứng các điều kiện khác do UBND cấp tỉnh quy định.

Ba phương thức hỗ trợ thực hiện dự án

Về phương thức hỗ trợ thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, Nghị định quy định ba phương thức.

Thứ nhất, hỗ trợ bằng hiện vật, cung ứng dịch vụ cho chủ trì liên kết và các bên liên kết thông qua chủ trì liên kết. Việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định này.

Thứ hai, hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho chủ trì liên kết tự triển khai các hoạt động của dự án theo quyết định phê duyệt dự án. Cơ quan quản lý dự án thanh toán kinh phí hỗ trợ cho chủ trì liên kết theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định này.

Thứ ba, kết hợp hỗ trợ trực tiếp bằng tiền với hỗ trợ bằng hiện vật, cung ứng dịch vụ.

Đối với nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, Nghị định quy định nội dung hỗ trợ thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị theo các Điều 8 và 12 của Nghị định.

Mức hỗ trợ tối đa cho một dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và định mức hỗ trợ cho từng đối tượng tham gia thực hiện theo quy định của HĐND cấp tỉnh.

Cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án quyết định mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách nhà nước đối với từng dự án, nhưng không được vượt mức hỗ trợ tối đa cho một dự án đã được HĐND cấp tỉnh quyết định.

Hồ sơ đề nghị dự án được nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công

Nghị định cũng quy định cụ thể về hồ sơ đề nghị dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị.

Theo đó, hồ sơ đề nghị dự án liên kết gồm đơn đề nghị theo Mẫu số 01; nội dung dự án theo Mẫu số 02; bản thỏa thuận cử đơn vị làm chủ trì liên kết theo Mẫu số 03 tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định.

Ngoài ra, hồ sơ còn có cam kết về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; bản sao hợp đồng liên kết có chứng thực và các văn bản khác theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Việc tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án phát triển sản xuất được thực hiện tại Bộ phận Một cửa hoặc trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công theo pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quy định đầu mối cơ quan thụ lý hồ sơ đề nghị dự án theo từng ngành, nghề, lĩnh vực tại địa phương.

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trịlàdự án phát triển sản xuất do chủ trì liên kết thực hiện trên cơ sở hợp tác với các đối tượng liên kết trong các khâu, giai đoạn khác nhau của chuỗi giá trị thông qua hợp đồng liên kết nhằm phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo đảm đầu ra cho hàng hóa, dịch vụ.