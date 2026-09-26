Quy định mới về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo từ ngày 1/10/2026

Thương nhân xuất khẩu gạo phải đáp ứng điều kiện về kho và cơ sở xay xát. (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Nghị định số 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xuất, nhập khẩu gạo. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026.

Theo quy định mới, thương nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, đáp ứng đủ điều kiện và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo có quyền kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định.

Thương nhân là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận thực hiện hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định của Nghị định, pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế có liên quan. Chỉ thương nhân được cấp Giấy chứng nhận mới được nhận ủy thác xuất khẩu gạo.

Đáng chú ý, thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định, không phải có Giấy chứng nhận, không phải thực hiện dự trữ lưu thông và trách nhiệm báo cáo theo quy định.

Về điều kiện kinh doanh xuất khẩu, thương nhân phải có ít nhất 1 kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo và 1 cơ sở xay xát gạo đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Các cơ sở này có thể thuộc sở hữu của thương nhân hoặc được thuê bằng hợp đồng bằng văn bản, bảo đảm thời hạn của Giấy chứng nhận.

Nghị định cũng quy định các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận, trong đó có việc thương nhân không đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu là người xuất khẩu trong thời gian 12 tháng liên tục; không duy trì điều kiện kinh doanh; kê khai không đúng thực tế về kho, cơ sở xay xát hoặc có gian lận để được cấp Giấy chứng nhận.

Đối với thương nhân nhập khẩu gạo, trong vòng 45 ngày kể từ ngày Nghị định có hiệu lực phải đăng ký kế hoạch nhập khẩu gạo với Bộ Công Thương. Việc đánh giá mức độ tín nhiệm của thương nhân xuất khẩu gạo được thực hiện từ ngày 1/1/2028.

Thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận theo Nghị định số 107/2018/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 01/2025/NĐ-CP, được tiếp tục hoạt động theo thời hạn của Giấy chứng nhận đã cấp và không phải đề nghị cấp lại, trừ trường hợp đề nghị cấp lại, sửa đổi, bổ sung theo quy định mới.