Quy định mới về điều kiện kinh doanh quân trang phục vụ quốc phòng, an ninh

Theo Nghị định 397/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng phục vụ quốc phòng, an ninh được sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định cụ thể đối với từng nhóm tổ chức, doanh nghiệp.

Cụ thể, các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt được đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng khi được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc lựa chọn thông qua thủ tục đấu thầu.

Hình minh họa. Nguồn: QĐND

Đối với tổ chức, doanh nghiệp không thuộc nhóm trên, điều kiện đầu tư kinh doanh gồm: Được thành lập theo quy định của pháp luật; không có vốn đầu tư nước ngoài; được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc lựa chọn qua thủ tục đấu thầu.

Nghị định mới sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh vũ khí quân dụng phục vụ quốc phòng, an ninh. Theo đó, việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh được thực hiện theo Điều 17 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Tổ chức, doanh nghiệp được đầu tư kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 9 Nghị định số 149/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Đối với trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh, Nghị định 397/2026/NĐ-CP quy định cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt được đầu tư kinh doanh khi có quyết định đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc được lựa chọn qua thủ tục đấu thầu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an.

Các tổ chức, doanh nghiệp khác phải đáp ứng đủ điều kiện về thành lập hợp pháp, không có vốn đầu tư nước ngoài và được đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc lựa chọn qua thủ tục đấu thầu theo quy định.

Đối với công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh, điều kiện đầu tư kinh doanh cũng được quy định tương tự.