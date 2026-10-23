Quy định mới về đánh giá, xếp loại cán bộ: Lấy kết quả công việc làm thước đo

BẮC NINH - Bộ Chính trị ban hành Quy định số 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng. Quy định chuyển mạnh phương thức đánh giá sang quản trị theo mục tiêu, kết quả thực hiện nhiệm vụ và dữ liệu kiểm chứng; xác định rõ tiêu chí, thang điểm, trách nhiệm người đứng đầu và việc sử dụng kết quả đánh giá trong công tác cán bộ.

Quy định số 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Bộ Chính trị đánh dấu bước đổi mới quan trọng trong công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng. Điểm nổi bật là chuyển mạnh từ đánh giá chủ yếu bằng nhận xét định tính sang quản trị theo mục tiêu, kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể và dữ liệu có thể kiểm chứng.

Theo Quy định, việc đánh giá được thực hiện trên hai nhóm tiêu chí: Nhóm tiêu chí chung không chấm điểm, được đánh giá theo bốn mức; nhóm tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ áp dụng thang điểm tối đa 100 điểm. Để được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tập thể, cá nhân không chỉ phải đạt từ 90 điểm trở lên mà còn phải hoàn thành 100% mục tiêu trọng tâm, then chốt; có ít nhất 30% tổng số nhiệm vụ, công việc vượt mục tiêu và có giải pháp đột phá, nổi trội, mang lại giá trị thiết thực.

Một điểm đáng chú ý là kết quả đánh giá hằng quý được liên thông với đánh giá cả năm. Cá nhân có một quý bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không được xem xét đề xuất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cả năm. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ từ hai quý liên tiếp, cấp có thẩm quyền phải kịp thời xem xét, quyết định việc bố trí công tác khác phù hợp với năng lực hoặc vị trí, chức vụ thấp hơn theo quy định.

Quy định cũng đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, gắn kết quả đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý với kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường kiểm chứng, hậu kiểm; kết quả xếp loại đã công bố có thể bị điều chỉnh hoặc huỷ bỏ nếu phát hiện thiếu trung thực, không bảo đảm quy định, làm cho kết quả đánh giá không chính xác.