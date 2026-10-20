Quy định mới về đánh giá học sinh: Bổ sung học bạ số, kiểm tra trên máy tính

Chuyển từ học bạ giấy sang học bạ số

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung quy định đánh giá học sinh tiểu học, THCS và THPT, trong đó bổ sung học bạ số, quy định về kiểm tra định kỳ trên máy tính và điều chỉnh việc đánh giá một số nhóm học sinh.

Học sinh THCS, THPT có thể làm bài kiểm tra định kỳ trên máy tính khi nhà trường đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. (Ảnh minh họa).

Cụ thể, thông tư sửa đổi, bổ sung quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 và quy định đánh giá học sinh THCS, THPT ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng GD&ĐT.

Văn bản nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý kết quả đánh giá học sinh, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tăng tính khách quan, công bằng và thực chất trong kiểm tra, đánh giá.

Xác định học bạ số là một thành phần trong hồ sơ đánh giá học sinh. Ở cấp tiểu học, hồ sơ đánh giá của mỗi học sinh trong từng năm học gồm học bạ số và bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp.

Nhận xét, kết quả đánh giá giáo dục và thành tích được khen thưởng trong năm học được cập nhật vào học bạ số. Học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 được xác nhận nội dung "Hoàn thành chương trình tiểu học" trên học bạ số.

Theo quy định, giáo viên bộ môn ở cấp tiểu học chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu kết quả học tập thuộc môn học, hoạt động giáo dục được phân công và trực tiếp ký số xác nhận kết quả. Sau khi giáo viên bộ môn hoàn tất việc ký số, giáo viên chủ nhiệm ký số xác nhận học bạ số của lớp.

Đối với cấp THCS và THPT, thông tin, nội dung đánh giá trong mẫu học bạ là căn cứ xác định nội dung chuyên môn của học bạ số. Các hướng dẫn về ghi bằng bút, sửa chữa bằng mực đỏ, ký và đóng dấu trực tiếp tiếp tục được áp dụng đối với học bạ giấy trong thời gian chuyển tiếp.

Kiểm tra định kỳ chung ở lớp 5, 9 và 12

Thông tư giao Sở GD&ĐT chủ trì xây dựng, thẩm định và cung cấp đề kiểm tra định kỳ chung cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn đối với một số môn học đánh giá bằng điểm số do Sở lựa chọn.

Việc kiểm tra phải được thông báo trước và tổ chức vào cuối học kỳ I, cuối năm học đối với học sinh lớp 5; cuối học kỳ I và học kỳ II đối với học sinh lớp 9 và lớp 12.

Đề kiểm tra phải đáp ứng yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm tính thống nhất giữa các cơ sở giáo dục cùng cấp học. Nhà trường tổ chức coi, chấm và tổng hợp kết quả, bảo đảm khách quan, công bằng, thực chất; đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh. Với các môn học, thời điểm kiểm tra và khối lớp còn lại, nhà trường chủ động ra đề.

Ở cấp THCS và THPT, trường được tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trên máy tính khi đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và quy trình vận hành theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Hình thức kiểm tra này phải được thông báo trước cho học sinh và cha mẹ học sinh, kèm theo các yêu cầu kỹ thuật. Bài làm và kết quả kiểm tra trên máy tính có giá trị pháp lý tương đương bài làm trên giấy nếu đáp ứng các yêu cầu về tính toàn vẹn, xác thực, bảo mật, lưu trữ và truy xuất theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Học sinh khuyết tật được điều chỉnh hợp lý khi kiểm tra trên máy tính. Nếu không thể tham gia ngay cả khi đã được điều chỉnh, các em được kiểm tra trên giấy hoặc bằng hình thức phù hợp khác, với kết quả có giá trị tương đương.

Bảo đảm quyền lợi của học sinh khuyết tật

Thông tư thống nhất nguyên tắc đánh giá học sinh khuyết tật ở các cấp học theo hướng nhân văn, căn cứ vào sự tiến bộ của từng em, không so sánh với học sinh khác.

Đối với môn học, hoạt động giáo dục được miễn theo kế hoạch giáo dục cá nhân, học sinh không phải kiểm tra, đánh giá và được ghi "Miễn" trong học bạ số. Kết quả giáo dục kỹ năng đặc thù được đánh giá như một hoạt động giáo dục.

Với học sinh học tại lớp dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đến trường, giáo viên căn cứ vào nhận xét, đánh giá thường xuyên và kết quả đánh giá định kỳ để đánh giá học sinh.

Ở cấp tiểu học, các môn được sử dụng làm căn cứ gồm Toán và Tiếng Việt. Ở cấp THCS, giáo viên căn cứ kết quả môn Ngữ văn, Toán và các môn học khác mà học sinh có khả năng tham gia.

Quy định việc đánh giá học sinh trong thời gian chấp hành kỷ luật. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với gia đình động viên, hỗ trợ các em rèn luyện. Sau khi học sinh hoàn thành việc chấp hành quyết định kỷ luật và được nhà trường công nhận, giáo viên chủ nhiệm đánh giá lại kết quả rèn luyện, ghi nhận sự cố gắng và tiến bộ của học sinh.

Học sinh có kết quả rèn luyện cả năm ở mức chưa đạt nhưng sau thời gian rèn luyện trong kỳ nghỉ hè được đánh giá từ mức Đạt trở lên thuộc diện được đánh giá lại kết quả học tập. Kết quả đánh giá lại của từng môn học được sử dụng thay thế kết quả cả năm để xét lên lớp.