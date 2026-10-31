Quy định mới về đăng ký xuất khẩu thực phẩm sang thị trường Trung Quốc

Hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam (SPS Việt Nam) vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Y tế; Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố; các hiệp hội ngành về thông tin quy định mới của Trung Quốc đối với đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm.

Văn phòng SPS Việt Nam đã nhận được Công điện số TCO CĐ253.2026 ngày 27/10/2026 của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc về việc Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) ban hành Thông báo số 150 năm 2026 sửa đổi, ban hành "Quy định về quản lý đăng ký đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm."

Theo Thông báo số 150 năm 2026 của GACC, về đối tượng và yêu cầu đăng ký, quy định áp dụng đối với doanh nghiệp xuất khẩu và đại lý ở nước ngoài thực hiện xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc.

Các doanh nghiệp xuất khẩu, đại lý thuộc đối tượng điều chỉnh phải thực hiện đăng ký với GACC theo quy định đồng thời chịu trách nhiệm về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của thông tin đăng ký đã cung cấp.

Về hồ sơ, thời hạn và thủ tục đăng ký, doanh nghiệp xuất khẩu hoặc đại lý ở nước ngoài thực hiện đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Thông báo số 150. Mẫu đăng ký được đơn giản hóa, số lượng mục thông tin giảm từ 20 xuống còn 10 mục.

Về thời hạn giải quyết, theo Điều 6 Thông báo số 150, cơ quan hải quan hoàn thành thủ tục đăng ký trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ có biểu mẫu kê khai và tài liệu kèm theo đầy đủ.

Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, cơ quan hải quan thông báo một lần cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 3 ngày làm việc.

Về phương thức thực hiện, doanh nghiệp xuất khẩu hoặc đại lý ở nước ngoài có thể nộp hồ sơ đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký hoặc hủy đăng ký với cơ quan hải quan Trung Quốc thông qua Cổng thông tin một cửa thương mại quốc tế hoặc Cổng dịch vụ công của Hải quan.

Trường hợp thông tin đăng ký có thay đổi, doanh nghiệp xuất khẩu hoặc đại lý ở nước ngoài phải thực hiện thủ tục thay đổi với cơ quan hải quan có thẩm quyền trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi.

Theo Điều 8, cơ quan hải quan Trung Quốc thực hiện hủy đăng ký trong các trường hợp: doanh nghiệp xuất khẩu hoặc đại lý ở nước ngoài giải thể, bị tuyên bố phá sản hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật; bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc hủy bỏ đăng ký, thu hồi giấy phép kinh doanh; chủ động đề nghị hủy đăng ký và các trường hợp khác phải hủy đăng ký theo quy định của pháp luật./.