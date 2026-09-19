Quy định mới về cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 361/2026/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và kiểm định chất lượng giáo dục.

Trong đó, Nghị định quy định rõ điều kiện thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học; cho phép thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ sở giáo dục đại học nước ngoài muốn thành lập, hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ những quy định rất cụ thể. Ảnh minh hoạ.

Về điều kiện thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học, Nghị định quy định điều kiện thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học (bao gồm trường hợp thành lập mới hoặc thành lập trên cơ sở các cơ sở giáo dục đang hoạt động hợp pháp).

Cụ thể, phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Có ít nhất một địa điểm làm trụ sở chính được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận hoặc xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật với diện tích tối thiểu là 5 ha.

Cơ sở giáo dục đại học tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động được phép thuê cơ sở vật chất ổn định, liên tục với thời hạn thuê mỗi chu kỳ ít nhất 5 năm để phục vụ hoạt động giáo dục đại học. Có năng lực tài chính trực tiếp phục vụ hoạt động của cơ sở giáo dục đại học…

Nghị định cũng quy định điều kiện thành lập, cho phép thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học.

Cụ thể, trường hợp thành lập mới phân hiệu, phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Phải đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định về cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính trực tiếp phục vụ hoạt động của phân hiệu.

Trường hợp thành lập phân hiệu từ các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo, địa điểm đào tạo đang hoạt động hợp pháp thuộc cơ sở giáo dục đại học được thành lập phân hiệu trên cơ sở sử dụng trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện có và quyền sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đó.

Trường hợp thành lập phân hiệu từ các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo khác đang hoạt động hợp pháp (nếu có) phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và được thành lập phân hiệu theo quy định nêu trên.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định cụ thể điều kiện về việc phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài được cho phép thành lập tại Việt Nam