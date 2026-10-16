Quy định mới về cơ cấu tổ chức, biên chế của Trường chính trị tỉnh, thành phố

Quang cảnh Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Ninh Bình.

Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo trường gồm: Hiệu trưởng và không quá 2 phó hiệu trưởng. Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh có không quá 3 phó hiệu trưởng. Trường hợp cần thiết bổ sung số lượng phó hiệu trưởng nhiều hơn do ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ xem xét, quyết định, bảo đảm trong tổng số cấp phó của các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ theo quy định. Đối với các trường chính trị tỉnh, thành phố thuộc diện hợp nhất, sáp nhập, thực hiện theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Tổ chức bộ máy:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, số biên chế được giao, quy mô đào tạo, bồi dưỡng và đặc điểm địa phương, ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ quyết định thành lập không quá 5 khoa, phòng chuyên môn bảo đảm nguyên tắc: Tối thiểu có 7 người mới lập một đầu mối (khoa, phòng và tương đương); khoa, phòng có dưới 10 người được bố trí cấp trưởng và 1 cấp phó; từ 10 người trở lên được bố trí không quá 2 cấp phó; không còn tổ chức bộ máy trung tâm chính trị cấp xã riêng biệt.

Định hướng cơ cấu khoa, phòng gồm: Khoa Lý luận cơ sở; Khoa Xây dựng Đảng; Khoa Nhà nước và pháp luật; Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; Phòng Tổ chức, hành chính và chuyển đổi số.

Trường chính trị tỉnh, thành phố là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của địa phương, có các phân hệ đào tạo, bồi dưỡng tại cơ sở và theo cụm địa bàn, gắn với đào tạo trực tiếp kết họp trực tuyến; các phân hệ do khoa, phòng của trường trực tiếp quản lý, không làm tăng đầu mối, biên chế.

Biên chế

Biên chế của trường chính trị tỉnh, thành phố do ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ xem xét, quyết định trên cơ sở tổng biên chế được cấp có thẩm quyền giao, đề án vị trí việc làm được phê duyệt, khối lượng nhiệm vụ và nguồn lực được chuyển giao; bảo đảm nhiệm vụ đi đôi với nguồn lực, không chuyển biên chế cơ học; gắn với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và quy chế giảng viên trường chính trị.

Bảo đảm tỉ lệ viên chức làm công tác giảng dạy và nghiên cứu tối thiểu 75% tổng số viên chức của trường; việc thực hiện tỉ lệ này theo lộ trình và thống nhất với quy định về trường chính, trị chuẩn. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, chuyển đổi số và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Để phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, trường chính trị tỉnh, thành phố được sử dụng đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên, chuyên gia, cộng tác viên; huy động cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ thực tiễn và nhà khoa học; cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế; tham gia các nhiệm vụ thực tiễn của địa phương; tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu thực tiễn và ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số theo quy định.

TOÀN VĂN: Quy định số 222 QĐ/TW ngày 6/10/2026 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố