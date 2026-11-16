Quy định mới về chương trình giáo dục chất lượng cao và tiên tiến, hiện đại

Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (phường Tân Định) triển khai mô hình tiên tiến, hiện đại. Ảnh minh họa.

Theo Dự thảo Quyết định ban hành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục của các trường chất lượng cao, trường liên kết giáo dục với nước ngoài và trường thực hiện mô hình tiên tiến gồm phần bắt buộc và phần đặc thù.

Trong đó, ở phần bắt buộc, nhà trường phải giữ đủ nội dung, thời lượng và yêu cầu cần đạt của các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc theo chương trình quốc gia. Tiếng Việt tiếp tục là ngôn ngữ giảng dạy phần bắt buộc, trừ môn ngoại ngữ và trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đối với phần đặc thù, bậc mầm non gồm các nội dung như: làm quen với tiếng Anh, khám phá theo phương pháp STEM/STEAM phù hợp lứa tuổi, phát triển năng khiếu và kỹ năng tự phục vụ, tự bảo vệ.

Ở bậc tiểu học, phần đặc thù gồm các nội dung như tăng cường ngoại ngữ, tin học và kỹ năng số, STEM/STEAM, nghệ thuật, thể chất nâng cao và kỹ năng sống.

Ở cấp THCS và THPT, một số nội dung đặc thù như trí tuệ nhân tạo ứng dụng, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, định hướng nghề nghiệp, giáo dục sức khỏe và giới tính phù hợp lứa tuổi.

Đặc biệt, dự thảo quy định trường học không thu tiền của người học đối với nội dung đã thuộc hoạt động giáo dục tăng cường. Với nội dung đặc thù có thu phí, nhà trường phải bảo đảm việc tham gia tự nguyện, có sự đồng thuận bằng văn bản của phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ, đồng thời bố trí hoạt động giáo dục phù hợp cho người học không tham gia.

Riêng hai mô hình trường chất lượng cao và trường theo mô hình tiên tiến, hiện đại phải xác định chuẩn đầu ra của phần đặc thù theo từng khối lớp, phương thức đánh giá và minh chứng kết quả. Trong đó, chuẩn đầu ra và điều kiện tổ chức được sử dụng làm căn cứ đối chiếu với mức thu, giá dịch vụ giáo dục. Nếu không duy trì được điều kiện tổ chức, trường phải điều chỉnh chương trình và mức thu tương ứng.

Trường Tiểu học Đống Đa (phường Tân Hòa) thực hiện mô hình tiên tiến, hiện đại. Ảnh minh họa

Theo dự thảo, các trường phải trình Sở GD-ĐT TPHCM thẩm định, phê duyệt kế hoạch giáo dục trước khi thực hiện. Trường phải công khai chương trình, kế hoạch giáo dục, đội ngũ, điều kiện tổ chức và mức thu trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở vào đầu năm học.

Với trường có nhiều cấp học, học sinh chuyển tiếp giữa các cấp trong cùng trường phải thực hiện đầy đủ quy định về tuyển sinh và xét hoàn thành chương trình.

Với trường liên kết giáo dục, nội dung chương trình nước ngoài đưa vào giảng dạy phải qua thẩm định về mức độ tương thích với chương trình quốc gia. Trường phải công khai nội dung tích hợp, đơn vị cấp chứng chỉ hoặc công nhận kết quả nếu có, cùng giá trị sử dụng của kết quả đó.

Dự thảo cũng quy định công nhận kết quả học tập phần bắt buộc khi học sinh chuyển trường trong hoặc ngoài TPHCM. Nếu trường chấm dứt mô hình hoặc chấm dứt liên kết giáo dục, phải xây dựng phương án bảo đảm quyền lợi người học và hoàn trả phần học phí, giá dịch vụ đã thu tương ứng với phần chương trình chưa thực hiện.

Theo điều khoản chuyển tiếp, cơ sở đang thực hiện mô hình trước ngày quyết định có hiệu lực tiếp tục chương trình đang áp dụng đến hết năm học 2026-2027, đồng thời hoàn tất việc xây dựng và trình thẩm định chương trình để áp dụng từ năm học 2027-2028.