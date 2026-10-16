Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn trao Bằng công nhận Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đạt chuẩn mức 1. Ảnh minh hoạ: Thế Duyệt/TTXVN

Theo Quy định, trường chính trị tỉnh, thành phố là đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện và thường xuyên của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy; chịu sự hướng dẫn và thống nhất quản lý chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo quy định. Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị cấp tỉnh, cấp xã; cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác theo phân cấp, đồng thời thực hiện nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương.

Về nhiệm vụ, Quy định nhấn mạnh yêu cầu gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ và yêu cầu nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng được mở rộng theo hướng chú trọng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, quản trị địa phương, thực hiện phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyên môn, nghiệp vụ. Các trường tổ chức đào tạo lý luận chính trị trình độ trung cấp; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Cùng với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, các trường chính trị tỉnh, thành phố có trách nhiệm nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, việc thực hiện các nghị quyết của Đảng tại địa phương. Quy định cũng yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu số, ngân hàng tình huống về lãnh đạo, quản lý, quản trị địa phương phục vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; tăng cường ứng dụng công nghệ, phát triển học liệu số và tổ chức đào tạo trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp phù hợp với từng đối tượng, nội dung.

Về tổ chức bộ máy, lãnh đạo trường gồm hiệu trưởng và không quá 2 phó hiệu trưởng; riêng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội và Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh có không quá 3 phó hiệu trưởng. Đối với các trường chính trị tỉnh, thành phố thuộc diện hợp nhất, sáp nhập, thực hiện theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, biên chế được giao, quy mô đào tạo, bồi dưỡng và đặc điểm địa phương, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quyết định thành lập không quá 5 khoa, phòng chuyên môn. Định hướng cơ cấu gồm Khoa Lý luận cơ sở; Khoa Xây dựng Đảng; Khoa Nhà nước và pháp luật; Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; Phòng Tổ chức, hành chính và chuyển đổi số. Quy định đồng thời yêu cầu bảo đảm tỷ lệ viên chức làm công tác giảng dạy và nghiên cứu tối thiểu 75% tổng số viên chức của trường, thực hiện theo lộ trình và thống nhất với quy định về trường chính trị chuẩn.

Về việc sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của các trung tâm chính trị cấp xã, Quy định nên rõ, các trung tâm chính trị xã, phường, đặc khu kết thúc hoạt động theo quyết định của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, chậm nhất 6 tháng kể từ ngày Quy định có hiệu lực. Các chương trình, lớp đào tạo, bồi dưỡng đang triển khai được tiếp tục thực hiện đến khi hoàn thành; việc quản lý thống nhất về chuyên môn do trường chính trị tỉnh, thành phố thực hiện. Công tác bố trí, sử dụng cán bộ, viên chức, bàn giao tài chính, tài sản, đất đai, trụ sở, trang thiết bị, hồ sơ và dữ liệu phải bảo đảm đúng quy định, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức, không để xảy ra thất thoát, lãng phí hoặc gián đoạn hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

Quy định cũng xác định rõ trách nhiệm của các tỉnh ủy, thành ủy, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, quản lý chuyên môn và bảo đảm điều kiện hoạt động của các trường chính trị.

Quy định số 222-QĐ/TW có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 6/10/2026), thay thế Quy định số 393-QĐ/TW ngày 05/01/2026 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố và Quy định số 360-QĐ/TW ngày 29/8/2025 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị xã, phường, đặc khu.

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