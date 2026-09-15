Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên

Bộ Công Thương kiện toàn đầu mối phát triển thị trường nước ngoài

Theo Quyết định, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên là tổ chức thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phát triển thị trường nước ngoài, hội nhập kinh tế quốc tế, thương mại đa biên và các lĩnh vực liên quan theo phân công.

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2224/QĐ-BCT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên.

Vụ có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất và tham gia đàm phán các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về kinh tế, thương mại, công nghiệp, năng lượng; xây dựng phương án và tổ chức nghiên cứu, đề xuất đàm phán, ký kết, tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA), thỏa thuận thương mại ưu đãi và các khuôn khổ hợp tác kinh tế - thương mại song phương, đa phương, khu vực.

Đồng thời, Vụ chủ trì, phối hợp triển khai các cơ chế, khuôn khổ hợp tác và các FTA; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Việt Nam trong các hiệp định, thỏa thuận hợp tác về kinh tế, thương mại, công nghiệp, năng lượng.

Một nhiệm vụ đáng chú ý là Vụ được giao vận hành, nâng cấp và phát triển Cổng thông tin điện tử về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam (FTAP); xây dựng Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện FTA hằng năm của các địa phương (FTA Index); đồng thời xây dựng, vận hành và phát triển Hệ sinh thái hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng các FTA.

Đẩy mạnh mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu

Về công tác vận động chính sách, tháo gỡ rào cản thị trường, Vụ có trách nhiệm nghiên cứu, phát hiện các rào cản, biện pháp bảo hộ thị trường của các nước có ảnh hưởng đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam; chủ trì hoặc phối hợp kiến nghị giải pháp tháo gỡ rào cản, giải quyết vướng mắc, tranh chấp trong quan hệ hợp tác.

Vụ cũng được giao thực hiện các hoạt động đối ngoại trong lĩnh vực hợp tác thương mại, công nghiệp, năng lượng; phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với đối tác nước ngoài, thúc đẩy giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ kinh tế, thương mại, công nghiệp, năng lượng.

Trong hội nhập kinh tế quốc tế, Vụ thực hiện nhiệm vụ liên quan đến WTO, APEC, ASEM, ASEAN, RCEP, CPTPP, EVFTA, UKVFTA và các tổ chức, diễn đàn kinh tế quốc tế khác. Đáng chú ý, Vụ đảm nhận vai trò Trưởng SOM của Việt Nam trong APEC; Trưởng SOMTI của Việt Nam trong ASEM; đồng thời đảm nhận vai trò Trưởng SOM và Trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam trong khuôn khổ CPTPP.

Đối với ASEAN, Vụ được giao nhiều nhiệm vụ từ tham mưu định hướng, chiến lược hội nhập và hợp tác kinh tế; đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế trong khuôn khổ ASEAN, ASEAN+ và RCEP; đến điều phối, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực thi các cam kết về kinh tế - thương mại. Vụ cũng thực hiện vai trò cơ quan đầu mối quốc gia của Việt Nam tham gia Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) và cơ chế tham vấn giải quyết tranh chấp thương mại đầu tư ASEAN (ACT).

Bên cạnh đó, Vụ được giao hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tham gia chuỗi cung ứng quốc tế; cung cấp thông tin, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chính sách kinh tế, thương mại và các hiệp định thương mại; nghiên cứu nhu cầu, xu hướng, thị hiếu, tình hình cạnh tranh tại thị trường nước ngoài để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển lợi thế cạnh tranh, cải thiện khả năng thâm nhập thị trường và đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu.

Theo Quyết định, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên được tổ chức gồm 6 phòng: Phòng Châu Âu; Phòng Châu Mỹ; Phòng Đông Bắc Á và châu Phi; Phòng Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á và Nam Thái Bình Dương; Phòng WTO, đàm phán và thực thi hiệp định; Phòng Hội nhập và các Tổ chức quốc tế.

Vụ hoạt động theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các nhiệm vụ được giao, tổ chức, chỉ đạo thực hiện công việc và phân công, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo các phòng và công chức thuộc Vụ.

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Quyết định số 2224/QĐ-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2026, thay thế Quyết định số 519/QĐ-BCT ngày 28/2/2025 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Quyết định số 524/QĐ-BCT ngày 28/2/2025 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách thương mại đa biên.