Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Cục Phòng vệ thương mại

Ngày 11/9/2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng ký, ban hành Quyết định số 2230/QĐ-BCT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng vệ thương mại.

Theo Quyết định số 2230/QĐ-BCT, Cục Phòng vệ thương mại là tổ chức thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng vệ thương mại; quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

Cục Phòng vệ thương mại là cơ quan điều tra phòng vệ thương mại, thực hiện chức năng điều tra và các nhiệm vụ, quyền hạn khác; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; kinh phí hoạt động được bảo đảm từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch quốc tế viết bằng tiếng Anh: Trade Remedies Authority of Viet Nam. Tên viết tắt: TRAV.

Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại Lương Hoàng Thái.

Theo Quyết định 2230, Cục Phòng vệ thương mại có nhiệm vụ tham mưu xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách về phòng vệ thương mại; tổ chức thực hiện và ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về phòng vệ thương mại, văn bản cá biệt và văn bản nội bộ theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều tra phòng vệ thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp luật; thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các nhiệm vụ khác thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về phòng vệ thương mại.

Thực hiện trợ giúp hiệp hội ngành, nghề, thương nhân có liên quan trong việc ứng phó, xử lý vụ việc điều tra, rà soát biện pháp phòng vệ thương mại, biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và các biện pháp liên quan đến phòng vệ thương mại của nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Thực hiện hợp tác quốc tế; đàm phán, thực hiện điều ước quốc tế; tham gia các cơ chế hợp tác song phương, đa phương, khu vực; giải quyết tranh chấp quốc tế; xử lý các vấn đề về bồi thường, trả đũa; kinh tế thị trường; các vấn đề liên quan đến phòng vệ thương mại khác theo phân công của Bộ trưởng.

Xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác và chia sẻ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về phòng vệ thương mại; theo dõi, phân tích, đánh giá, dự báo diễn biến thương mại quốc tế phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực phòng vệ thương mại; cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại.

Chủ trì cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội ngành, nghề và thương nhân trong lĩnh vực phòng vệ thương mại; tham gia ý kiến đối với các nội dung, chính sách có liên quan đến phòng vệ thương mại; yêu cầu tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp thông tin, tài liệu; được thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn, sử dụng dịch vụ pháp lý và các nguồn lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức bồi dưỡng, tư vấn, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phòng vệ thương mại.

Cơ cấu tổ chức của Cục Phòng vệ thương mại bao gồm: Văn phòng; Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp; Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ; Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài; Phòng Pháp chế và Trung tâm Thông tin và Cảnh báo (tổ chức sự nghiệp thuộc Cục).

Việc thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các đơn vị trực thuộc Cục do Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét và quyết định theo đề nghị của Cục trưởng.

Quyết định 2230 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2026 và thay thế Quyết định số 536/QĐ-BCT ngày 28/2/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng vệ thương mại.

Chi tiết Quyết định 2230/QĐ-BCT xem tại đây.

Ngày 11/9, Chính phủ ban hành Nghị định số 351/2026/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.Theo Nghị định, Bộ Công Thương có 21 đầu mối, giảm 1 đầu mối so với trước đó. Các đơn vị gồm: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Văn phòng bộ; Cục Năng lượng - Dầu khí; Cục Điện lực; Cục Công nghiệp; Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Cục Hóa chất; Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; Cục Thương mại điện tử; Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số; Cục Xuất nhập khẩu; Cục Phòng vệ thương mại; Cục Xúc tiến thương mại; Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Ủy ban Cạnh tranh quốc gia; Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương; Báo Công Thương và Tạp chí Công Thương.