Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Cục Hoá chất

Theo Quyết định số 2233/QĐ-BCT, Cục Hóa chất là tổ chức trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực: hoạt động hóa chất; tiền chất thuốc nổ; phát triển ngành công nghiệp hóa chất; tổ chức, quản lý hoạt động sự nghiệp dịch vụ công thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

Tên giao dịch quốc tế viết bằng tiếng Anh: Vietnam Chemicals Agency. Tên viết tắt: VINACHEMIA.

Cục trưởng Cục Hóa chất Phùng Mạnh Ngọc.

Quyết định số 2233/QĐ-BCT của Bộ Công Thương cũng quy định cụ thể các nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Hóa chất.

Theo đó, Cục có nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương xây dựng và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, ban hành các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, nghị định, quyết định; chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án; cơ chế, chính sách; chương trình đàm phán, ký kết gia nhập các điều ước quốc tế đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, trình Bộ trưởng phê duyệt, ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, định mức; ban hành văn bản cá biệt, văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

Về hoạt động quản lý hóa chất, Cục chủ trì tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật, chiến lược, đề án phát triển ngành và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng các dự án, công trình xây dựng chuyên ngành hóa chất; xây dựng các đề án, chương trình thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đơn vị cũng chủ trì, phối hợp thẩm định, phê duyệt và hướng dẫn thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; phối hợp thực hiện trách nhiệm theo quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc; hướng dẫn khai báo, phân loại, ghi nhãn, phiếu an toàn hóa chất, đánh giá hóa chất mới và quản lý hệ thống phòng thí nghiệm đánh giá hóa chất mới; thực hiện cấp, điều chỉnh, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận hóa chất và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về chất lượng hóa chất nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Bộ.

Về hoạt động quản lý tiền chất thuốc nổ, Cục chủ trì quản lý nhà nước và thực hiện cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh, thu hồi giấy phép kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ.

Về công nghiệp sinh học, Cục tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030; chủ trì, phối hợp thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và làm chủ công nghệ sinh học trong lĩnh vực.

Ngoài ra, Cục Hóa chất thực hiện kiểm tra chuyên ngành và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động hóa chất, tiền chất thuốc nổ; quản lý dữ liệu về hóa chất, tiền chất thuốc nổ; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học công nghệ; thực hiện nhiệm vụ liên quan đến giá, phòng cháy chữa cháy, tình trạng khẩn cấp và theo dõi hoạt động của các hội, hiệp hội ngành nghề trong lĩnh vực phụ trách.

Cục Hóa chất đóng vai trò là Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm của Bộ; Cơ quan quốc gia Việt Nam thực hiện Công ước cấm vũ khí hóa học; Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện phần hóa chất công nghiệp thuộc Công ước Rotterdam; Cơ quan chủ trì triển khai Công ước Minamata về thủy ngân; Cơ quan đầu mối quốc gia tham gia tổ chức Phương hướng chiến lược quản lý hóa chất quốc tế (SAICM), Khung toàn cầu về hóa chất (GFC) và đầu mối thực thi các công ước khác về hóa chất của Bộ.

Cơ cấu tổ chức của Cục Hóa chất bao gồm:

Bộ máy giúp việc Cục trưởng: Văn phòng; Phòng Phát triển công nghiệp hóa chất; Phòng Quản lý hóa chất.

Đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất.

Việc thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các đơn vị trực thuộc Cục do Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét và quyết định theo đề nghị của Cục trưởng.

Chi tiết Quyết định 2233/QĐ-BCT xem tại đây.

Quyết định số 2233/QĐ-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2026 và thay thế Quyết định số 464/QĐ-BCT ngày 16/03/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hóa chất. Quyết định này được ban hành căn cứ trên Nghị định số 351/2026/NĐ-CP ngày 11/09/2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị quyết số 71-NQ/ĐUB ngày 11/09/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương.