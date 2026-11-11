Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam là đơn vị đặc thù thuộc Bộ Tài chính có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quản lý và sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách: BHXH, BHTN, BHYT; kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật; tham gia với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT.

Quyết định số 3279/QĐ-BTC quy định rõ 17 nhóm nhiệm vụ và quyền hạn của BHXH Việt Nam, như: trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chiến lược phát triển ngành BHXH, chiến lược đầu tư dài hạn, phương án đầu tư hằng năm, các dự án, đề án khác của BHXH Việt Nam và tổ chức thực hiện chiến lược, dự án, đề án, phương án đầu tư sau khi được phê duyệt; tham gia, đề xuất với cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT...

Đồng thời, quy định rõ nhiệm vụ và quyền hạn của BHXH Việt Nam về tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT; quản lý và sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, quỹ BHXH, quỹ BHTN, quỹ BHYT...

Theo Quyết định số 3279/QĐ-BTC, BHXH Việt Nam được tổ chức từ trung ương đến địa phương theo hệ thống 3 cấp.

BHXH Việt Nam có 14 đơn vị tham mưu tại Trung ương, trong đó có 11 đơn vị chuyên môn, giúp việc Giám đốc BHXH Việt Nam và 3 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

11 đơn vị chuyên môn gồm: Ban Thực hiện chính sách BHXH; Ban Thực hiện chính sách BHYT; Ban Quản lý thu và phát triển người tham gia; Ban Quản lý đầu tư quỹ; Ban Kiểm toán nội bộ; Ban Pháp chế; Ban Tài chính - Kế toán; Ban Tổ chức cán bộ; Ban Kiểm tra; Ban Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia; Văn phòng BHXH Việt Nam.

3 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc BHXH Việt Nam gồm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số; Trung tâm Lưu trữ; Trung tâm Kiểm soát thanh toán BHXH, BHYT điện tử.

BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH cấp tỉnh) thuộc BHXH Việt Nam được tổ chức theo đơn vị hành chính cấp tỉnh. Trụ sở chính của BHXH cấp tỉnh được đặt tại Trung tâm chính trị - hành chính cấp tỉnh.

BHXH cơ sở (BHXH cấp cơ sở) thuộc BHXH cấp tỉnh thực hiện quản lý trên địa bàn một số xã, phường, đặc khu.

Quyết định số 3279/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3179/QĐ-BTC ngày 12/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam thuộc Bộ Tài chính.