Quy định mới về chức danh, tiêu chuẩn và xếp lương viên chức đăng kiểm

4 hạng chức danh, yêu cầu khác nhau về trình độ và năng lực

Theo quy định mới, viên chức chuyên ngành đăng kiểm được phân thành 4 hạng: Hạng I, hạng II, hạng III và hạng IV. Việc bổ nhiệm, xếp lương phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, chuyên môn, nghiệp vụ đang đảm nhận và bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn tương ứng.

Viên chức chuyên ngành đăng kiểm được phân thành 4 hạng trong đó, hạng I,II, III yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (ảnh minh họa).

Về đạo đức nghề nghiệp, viên chức đăng kiểm phải trung thực, khách quan, có tinh thần trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nghề nghiệp và không lợi dụng vị trí công tác để trục lợi. Đồng thời, viên chức phải chủ động học tập, nâng cao trình độ, phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm trong công việc.

Đối với viên chức đăng kiểm hạng I, II và III, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm, cùng chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đăng kiểm.

Viên chức hạng IV phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm và có chứng chỉ bồi dưỡng theo quy định.

Tiêu chuẩn năng lực chuyên môn được xác định theo từng hạng, tương ứng với phạm vi và mức độ trách nhiệm. Trong đó, viên chức hạng I, II phải có năng lực nghiên cứu, xây dựng đề án, chương trình, tham mưu chính sách và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng kiểm.

Với hạng III, yêu cầu tập trung vào khả năng thực hiện nghiệp vụ đăng kiểm, áp dụng phương pháp, công nghệ tiên tiến và nhận biết nguy cơ sự cố để đưa ra biện pháp phòng ngừa.

Đối với hạng IV, viên chức phải nắm vững quy trình, thủ tục và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm trong phạm vi được phân công.

Việc bổ nhiệm, xếp lương viên chức chuyên ngành đăng kiểm phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, chuyên môn, nghiệp vụ đang đảm nhận và bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định (ảnh minh họa).

Xếp lương theo từng hạng chức danh

Theo quy định, viên chức đăng kiểm hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ 6,20 đến 8,00.

Viên chức hạng II áp dụng hệ số lương loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ 4,40 đến 6,78; hạng III áp dụng hệ số lương loại A1, từ 2,34 đến 4,98; hạng IV áp dụng hệ số lương loại A0, từ 2,10 đến 4,89.

Khi chuyển xếp vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đăng kiểm tương ứng, việc chuyển xếp không kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Đối với viên chức đang xếp lương ở các ngạch công chức, viên chức hiện giữ, việc chuyển sang chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đăng kiểm được thực hiện theo quy định về xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

Một điểm đáng chú ý là quy định xử lý đối với viên chức chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

Nếu viên chức còn dưới 5 năm công tác tính đến thời điểm nghỉ hưu, người này tiếp tục được giữ ngạch hoặc hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lương theo ngạch hiện hưởng.

Trường hợp còn từ 5 năm công tác trở lên, trong thời hạn 3 năm, cơ quan sử dụng viên chức có trách nhiệm bố trí để viên chức học tập, bảo đảm đủ tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp.

Sau thời hạn này, nếu vẫn không đáp ứng tiêu chuẩn, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập xem xét bố trí công việc khác phù hợp hoặc giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.