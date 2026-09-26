Quy định mới về chế độ và chính sách cho thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 366/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2018/NĐ-CP ngày 8/8/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài và Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/1/2019 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 51/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

Về chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, Nghị định số 366/2026/NĐ-CP sửa đổi khoản 2 Điều 3 Nghị định số 08/2019/NĐ-CP nhằm làm rõ khái niệm "thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài". Theo quy định mới, thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật; sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp; viên chức, công nhân viên làm việc trong lực lượng vũ trang, được cấp có thẩm quyền cử đi công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài và các quy định liên quan khác.

Mỗi bộ, ngành được phân công tối đa 1 thành viên tham gia công tác kiêm nhiệm

Đồng thời, Nghị định số 366/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Nghị định số 08/2019/NĐ-CP về chế độ phụ cấp kiêm nhiệm theo hướng bổ sung thêm quy định phụ cấp đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài tham gia công tác kiêm nhiệm và biên chế kiêm nhiệm của bộ, ngành.

Cụ thể, Nghị định số 366/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Nghị định số 08/2019/NĐ-CP như sau:

"1. Người đứng đầu cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được cấp có thẩm quyền giao kiêm nhiệm công tác tại nước khác hoặc tổ chức quốc tế khác được hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm địa bàn như sau: Kiêm nhiệm từ một đến hai nước hoặc tổ chức quốc tế khác được hưởng 15% mức sinh hoạt phí cơ sở nhân với hệ số địa bàn; kiêm nhiệm từ ba nước hoặc tổ chức quốc tế khác trở lên được hưởng 20% mức sinh hoạt phí cơ sở nhân với hệ số địa bàn.

Thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài tham gia công tác kiêm nhiệm được hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm theo tỷ lệ tương ứng với từng chức vụ ngoại giao và chức danh có chỉ số sinh hoạt phí tương đương quy định tại Bảng tỷ lệ hưởng phụ cấp kiêm nhiệm địa bàn ban hành kèm theo Nghị định này.

Mỗi bộ, ngành có biên chế tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được phân công tối đa 1 thành viên tham gia công tác kiêm nhiệm. Người đứng đầu cơ quan chủ quản trong nước có trách nhiệm phân công thành viên tham gia công tác kiêm nhiệm tại địa bàn."

Nhà nước chi trả chi phí đi lại, điều trị tại nước thứ ba khi thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm

Cụ thể, thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài công tác nhiệm kỳ tại địa bàn đang xảy ra xung đột vũ trang, thảm họa do thiên tai, dịch bệnh nghiêm trọng đe dọa tính mạng hoặc trong điều kiện công tác đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 30% mức sinh hoạt phí cơ sở nhân với hệ số địa bàn.

Nghị định số 366/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 của Điều 7 Nghị định số 08/2019/NĐ-CP theo hướng cho phép Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định địa bàn và thời gian được hưởng trợ cấp nêu trên mà không cần xin ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính.

Đồng thời, Nghị định số 366/2026/NĐ-CP bổ sung quy định Nhà nước chi trả chi phí đi lại, chi phí điều trị tại nước thứ ba trong các tình huống rủi ro như sau: "Thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được Nhà nước chi trả toàn bộ chi phí đi lại, chi phí điều trị tại nước thứ ba trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm hoặc trường hợp xung đột vũ trang gây nguy hiểm trực tiếp tới cơ quan."