Quy định mới về chế độ trợ cấp một lần khi nghỉ hưu trước tuổi, xuất ngũ trong Công an nhân dân.

Sửa đổi, bổ sung quy định về tiền lương và thời gian công tác để tính hưởng chế độ

Nghị định số 426/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP về tiền lương và thời gian công tác để tính hưởng chế độ. Cụ thể như sau:

Điều 2. Tiền lương và thời gian công tác để tính hưởng chế độ

1. Tiền lương để tính hưởng chế độ

a) Tiền lương để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần quy định tại khoản 4 Điều 3, điểm b khoản 2 Điều 5 và khoản 2 Điều 8 Nghị định này được tính bằng mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của tháng liền kề trước thời điểm sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ hưu, xuất ngũ, thôi việc, hy sinh, từ trần;

b) Tiền lương để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần quy định tại điểm a khoản này là tiền lương (bao gồm: Tiền lương theo cấp bậc hàm, ngạch, bậc đối với sĩ quan, hạ sĩ quan; tiền lương theo nhóm, ngạch, bậc đối với công nhân công an và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung hoặc mức chênh lệch bảo lưu) của tháng liền kề trước thời điểm sĩ quan, hạ sĩ quan và công nhân công an nghỉ hưu, xuất ngũ, thôi việc, hy sinh, từ trần.

2. Thời gian công tác để hưởng chế độ

a) Thời gian công tác để hưởng chế độ trợ cấp một lần quy định tại các khoản 4 Điều 3 và điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định này là tổng hợp thời gian công tác, học tập, làm việc có đóng bảo hiểm xã hội chưa được hưởng trợ cấp một lần (xuất ngũ, thôi việc);

b) Khi tính thời gian công tác quy định tại điểm a khoản này và khoản 1 Điều 8 Nghị định này nếu đứt quãng thì được cộng dồn, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau: Từ 01 tháng đến đủ 06 tháng được tính là 0,5 năm và được tính hưởng trợ cấp bằng mức trợ cấp của 0,5 năm, từ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn là 01 năm và được hưởng trợ cấp bằng mức trợ cấp của 01 năm.

Chế độ trợ cấp một lần nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất

Nghị định số 426/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP về chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất.

Theo đó, chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 30 Luật Công an nhân dân, được quy định như sau:

a) Sĩ quan, hạ sĩ quan thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức, biên chế hoặc không còn nhu cầu bố trí, sử dụng theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì khi nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất theo cấp bậc hàm được trợ cấp một lần bằng 05 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi;

b) Sĩ quan, hạ sĩ quan không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này, do sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, chỉ huy thấp hơn nhưng có nguyện vọng nghỉ hưu trước hạn tuổi và được cấp có thẩm quyền đồng ý thì khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc hàm được trợ cấp một lần bằng 05 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, trong năm trước liền kề hoặc trong năm xét nghỉ hưu trước hạn tuổi được cấp có thẩm quyền kết luận không còn đủ tiêu chuẩn về sức khỏe phục vụ trong Công an nhân dân thì khi được nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc hàm được trợ cấp một lần bằng 05 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi;

d) Ngoài chế độ được hưởng theo quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản này, sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc hàm không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước hạn tuổi, được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành và được trợ cấp một lần theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

Sĩ quan có từ đủ 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì 20 năm đầu công tác được trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương; đối với số năm còn lại (từ năm thứ 21 trở đi), mỗi năm được trợ cấp bằng 0,5 tháng tiền lương.

Sĩ quan có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương.

Tăng mức trợ cấp một lần, trợ cấp việc làm

Nghị định số 426/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP về chế độ của sĩ quan, hạ sĩ quan khi xuất ngũ để bảo đảm tương đồng với cách xác định tiền lương và thời gian công tác để tính hưởng chế độ quy định tại Điều 8 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định số 338/2026/NĐ-CP. Cụ thể:

Tại điểm b khoản 2 Điều 5, quy định mới đã điều chỉnh nâng mức trợ cấp một lần đối với mỗi năm công tác từ 01 tháng lên mức 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng.

Tại điểm d khoản 2 Điều 5, đã điều chỉnh mức trợ cấp tạo việc làm từ 06 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ lên mức 03 tháng tiền lương tại thời điểm xuất ngũ.

Theo đó, đối với trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan thôi phục vụ trong Công an nhân dân được xuất ngũ về địa phương thì được trợ cấp tạo việc làm bằng 03 tháng tiền lương. Các trường hợp này được ưu tiên vào học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giới thiệu việc làm tại các trung tâm dịch vụ việc làm của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức kinh tế - xã hội khác cũng như được ưu tiên tuyển chọn theo các chương trình hợp tác đưa người đi lao động nước ngoài.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 27/11/2026.

Trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ nghỉ hưu trước hạn tuổi hoặc xuất ngũ hoặc thôi việc đã tiếp nhận trước ngày 01/12/2026 mà cấp có thẩm quyền chưa ban hành quyết định về việc nghỉ hưu trước hạn tuổi hoặc xuất ngũ hoặc thôi việc thì mức hưởng chế độ, thời gian và tiền lương làm căn cứ để tính hưởng chế độ được thực hiện theo quy định tại Nghị định này./.