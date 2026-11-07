Quy định mới về chế độ của sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo

Nghị định quy định sĩ quan công an nghỉ hưu nếu mắc một trong các bệnh thuộc danh mục bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì được khám giám định bệnh hiểm nghèo; nếu được hội đồng giám định y khoa cấp có thẩm quyền kết luận mắc bệnh hiểm nghèo thì hằng quý được hỗ trợ bằng 2 lần mức lương cơ sở.

Trường hợp sĩ quan công an nghỉ hưu đã được Hội đồng giám định y khoa kết luận mắc bệnh hiểm nghèo nhưng chưa được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định hưởng chế độ hỗ trợ mắc bệnh hiểm nghèo mà từ trần thì đại diện thân nhân được hỗ trợ một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở.

Hồ sơ giải quyết gồm: Đơn đề nghị giám định y khoa để hưởng chế độ hỗ trợ mắc bệnh hiểm nghèo của đối tượng hoặc thân nhân đối tượng; bản chính (bản giấy) hoặc bản sao điện tử tóm tắt hồ sơ bệnh án điều trị bệnh hiểm nghèo của bệnh viện trong hoặc ngoài Công an nhân dân; bản sao hoặc bản sao điện tử quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hằng tháng.

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Hồ sơ được nộp cho công an cấp xã nơi thường trú bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử. Trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ khai thác được các giấy tờ trong thành phần hồ sơ (trừ đơn đề nghị giám định y khoa) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin có liên quan thì sĩ quan công an nghỉ hưu hoặc thân nhân không phải nộp các giấy tờ nêu trên.

Sau khi có quyết định của giám đốc công an cấp tỉnh về việc hưởng chế độ hỗ trợ hằng quý đối với sĩ quan công an nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo, công an cấp xã tiếp nhận, quản lý và thực hiện hỗ trợ theo quy định.

Khi sĩ quan công an nghỉ hưu đang hưởng chế độ hỗ trợ hằng quý từ trần, công an cấp xã có trách nhiệm báo cáo công an cấp tỉnh để quyết định thôi hưởng chế độ hỗ trợ hằng quý.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2027.