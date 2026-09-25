Quy định mới về chế độ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt

Quang cảnh Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Quy định 218 quy định cụ thể nguyên tắc, yêu cầu, đối tượng, nội dung, thời hạn, hình thức, thẩm quyền ký, gửi, tiếp nhận, tổng hợp và trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt.

Quy định yêu cầu báo cáo phải bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, thông tin đúng định hướng, đúng thẩm quyền; bảo đảm tính khách quan, toàn diện, chính xác, kịp thời; có phân tích, đánh giá, dự báo, nhận diện sớm vấn đề, nguy cơ, thách thức và cơ hội; kiến nghị phương án xử lý phục vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt để lãnh đạo, chỉ đạo, quyết định kịp thời.

Đặc biệt, bảo đảm nguyên tắc “một nguồn dữ liệu, nhiều mục đích sử dụng”; thông tin, dữ liệu được thu thập một lần, chia sẻ, khai thác thống nhất theo phân quyền; hạn chế tối đa yêu cầu báo cáo trùng lặp giữa các cơ quan. Đồng thời, bảo đảm bí mật, an toàn thông tin, tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước. Đối với báo cáo có các trường nội dung thông tin chứa bí mật nhà nước phải thực hiện theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Quy định 218 cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng, tổng hợp báo cáo.

Các hình thức báo cáo gồm báo cáo bằng văn bản và báo cáo bằng dữ liệu số. Trong đó, báo cáo bằng dữ liệu số được xây dựng trên cơ sở dữ liệu được thu thập, cập nhật, quản lý và phân tích bằng hệ thống số. Dữ liệu số có thể được gửi kèm báo cáo bằng văn bản hoặc thực hiện độc lập theo yêu cầu; dữ liệu số là thành phần chính thức của hồ sơ báo cáo và được quản lý, lưu trữ, khai thác, sử dụng theo quy định.

Quy định cũng xác định Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan đầu mối thống nhất về công tác thông tin, báo cáo phục vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt; có trách nhiệm chủ trì tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình và tham mưu, đề xuất những vấn đề cần lãnh đạo, chỉ đạo.

Đối với báo cáo ngày, các cơ quan được quy định thực hiện phải phản ánh tóm tắt những vấn đề nổi bật, phát sinh cần báo cáo trong ngày và gửi Văn phòng Trung ương Đảng trước 15h00 hằng ngày. Báo cáo tuần phải phản ánh những diễn biến nổi bật, vấn đề mới phát sinh, vấn đề phức tạp, nhạy cảm, kết quả thực hiện các kết luận, chỉ đạo và những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ; gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước 15h00 thứ Sáu hằng tuần.

Đối với báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm, yêu cầu không chỉ dừng ở việc tổng hợp tình hình mà phải đánh giá, phân tích nguyên nhân, xác định điểm nghẽn, dự báo xu hướng và kiến nghị giải pháp, gắn với kết quả thực hiện các chủ trương lớn của Đảng.

Bên cạnh đó, Quy định yêu cầu đối với báo cáo lãnh đạo chủ chốt phải tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, những nội dung quan trọng, phức tạp hoặc nhạy cảm; không tổng hợp dàn trải hoặc lặp lại các nội dung đã được phản ánh trong các báo cáo định kỳ khác. Mỗi vấn đề trong báo cáo cần làm rõ: Tình hình, diễn biến; nguyên nhân; đánh giá tác động; kiến nghị hoặc phương án xử lý; nội dung cần xin ý kiến chỉ đạo (nếu có).

Quy định đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy, tổ chức đảng trong bảo đảm chất lượng, tính chính xác, trung thực và đầy đủ của thông tin báo cáo. Người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt về nội dung báo cáo; không để xảy ra tình trạng chậm báo cáo, báo cáo không đầy đủ, sai sự thật, che giấu thông tin hoặc không cập nhật dữ liệu theo quy định, thiếu sót, sai lệch thông tin, ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt.

Cùng với đó, Quy định 218 yêu cầu các cơ quan tăng cường phối hợp, chia sẻ khai thác thông tin, dữ liệu theo phân cấp, phân quyền; bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông, không trùng lặp, chồng chéo trong thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin. Đồng thời, thống nhất phương pháp, tiêu chí và cách thức báo cáo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng hợp, tham mưu.

Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì xây dựng, quản lý, nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin báo cáo theo hướng tập trung, đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống Đảng, kết nối thông suốt, an toàn, có khả năng mở rộng và tích hợp linh hoạt với các hệ thống thông tin khác; đáp ứng yêu cầu cập nhật, xử lý và khai thác dữ liệu theo thời gian thực. Đồng thời, phối hợp với Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao./.