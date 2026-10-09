Quy định mới về cấp, đổi chứng chỉ thuyền viên đường thủy có hiệu lực từ 15/11

Quá hạn chứng chỉ có thể phải học, thi lại

Bộ Xây dựng vừa công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa, làm rõ thẩm quyền, thời hạn giải quyết và điều kiện cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/11.

Thuyền viên có giấy chứng nhận quá hạn từ 9 tháng đến dưới 18 tháng, sẽ bắt buộc phải dự thi lại cả lý thuyết và thực hành, chỉ khi đạt kết quả mới được cấp lại giấy chứng nhận tương ứng (Ảnh minh hoạ).

Theo quy định mới, Sở Xây dựng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng các hạng và chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện đi ven biển.

Các cơ sở đào tạo đủ điều kiện được cấp một số loại chứng chỉ chuyên môn, trừ chứng chỉ điều khiển phương tiện đi ven biển và chứng chỉ lái phương tiện. UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm giải quyết thủ tục cấp chứng chỉ lái phương tiện.

Thời hạn giải quyết là 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và người đề nghị hoàn thành phí, lệ phí, nếu có thể tra cứu dữ liệu xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp không tra cứu được dữ liệu này, thời hạn giải quyết là 30 ngày.

Quyết định quy định cụ thể điều kiện cấp lại giấy chứng nhận, chứng chỉ khi bị mất, hỏng, thay đổi thông tin hoặc hết hạn sử dụng.

Đáng chú ý, giấy chứng nhận quá hạn từ 9 tháng đến dưới 18 tháng buộc người đề nghị phải thi lại cả lý thuyết và thực hành. Nếu quá hạn từ 18 tháng trở lên, người đề nghị phải học, thi lại toàn bộ và đạt yêu cầu mới được cấp lại giấy chứng nhận tương ứng với loại, hạng đã được cấp trước đó.

Trường hợp không còn đủ tiêu chuẩn dự học, thi do điều kiện thay đổi, cơ quan chức năng xem xét cấp giấy chứng nhận ở hạng thấp hơn; người đề nghị vẫn phải học và thi theo chương trình tương ứng. Với giấy chứng nhận quá hạn bị mất, nếu không thuộc diện bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ để xử lý vi phạm, người đề nghị phải học, thi đạt yêu cầu để được cấp lại.

Quy định chuyển đổi chứng chỉ tàu biển sang đường thủy nội địa

Quy định mới cũng nêu rõ điều kiện chuyển đổi giấy chứng nhận, chứng chỉ chuyên môn từ tàu biển sang phương tiện thủy nội địa.

Cụ thể, thuyền trưởng tàu biển từ 500 GT trở lên hoặc máy trưởng tàu biển từ 750 kW trở lên, có ít nhất 6 tháng đảm nhiệm chức danh tương ứng và ít nhất 1 tháng thực tập theo chức danh thuyền trưởng, máy trưởng hạng nhất phương tiện thủy nội địa, được chuyển đổi sang giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hạng nhất tương ứng.

Điều kiện tương tự áp dụng với người có giấy chứng nhận thuyền trưởng tàu biển từ 50 GT trở lên hoặc máy trưởng tàu biển từ 75 kW trở lên khi chuyển đổi sang giấy chứng nhận thuyền trưởng, máy trưởng hạng ba phương tiện thủy nội địa.

Thuyền viên có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thủy thủ, thợ máy tàu biển được chuyển đổi tương ứng sang chứng chỉ chuyên môn thủy thủ, thợ máy phương tiện thủy nội địa, đồng thời được cấp chứng chỉ chuyên môn an toàn làm việc trên phương tiện đi ven biển.

Ngoài ra, thuyền trưởng tàu biển từ 50 GT trở lên chưa chuyển đổi sang giấy chứng nhận thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa, nếu đủ sức khỏe theo quy định và có nhu cầu, sẽ được cấp chứng chỉ lái phương tiện.