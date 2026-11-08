Quy định mới về bổ nhiệm chức danh và xếp lương giáo viên

Ngày 8/11, tại Hà Nội, Diễn đàn Quốc gia thường niên Văn hóa với Doanh nghiệp năm 2026 diễn ra với chủ đề “Văn hóa kinh doanh Việt Nam – Trụ cột quan trọng chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”. Đây là dịp nhìn lại 10 năm xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời đề xuất giải pháp phát huy vai trò của văn hóa trong nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Diễn đàn do Ban Tổ chức 248 và Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ VHTTDL, Bộ Công Thương tổ chức.