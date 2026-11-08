Quy định mới về bổ nhiệm chức danh và xếp lương giáo viên
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 93/2026/TT-BGDĐT ngày sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục. Đáng chú ý, giáo viên chuyển từ hạng cũ sang hạng tương ứng không phụ thuộc cơ cấu hạng; một số trường hợp được bổ nhiệm lại và truy lĩnh tiền lương, phụ cấp chênh lệch. Việc bổ nhiệm và xếp lương phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/chinh-sach-quyet-dinh-moi/quy-dinh-moi-ve-bo-nhiem-chuc-danh-va-xep-luong-giao-vien-709422