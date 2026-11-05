Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 93/2026/TT-BGDĐT ngày 30/10/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục.

Thông tư được ban hành nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình bổ nhiệm chức danh, xếp lương, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà giáo.

Quy định mới về bổ nhiệm chức danh và xếp lương giáo viên nhằm tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm quyền lợi nhà giáo.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 93 làm rõ đối tượng phải bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương. Cụ thể, những trường hợp được bổ nhiệm ngay vào chức danh ở hạng cao từ ngày 3/11/2015 đến ngày 20/3/2021 sau khi tuyển dụng, hết thời gian tập sự hoặc sau khi đạt trình độ đào tạo cao hơn quy định nhưng chưa trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức thuộc diện xem xét bổ nhiệm lại.

Quy định bao gồm cả trường hợp tuyển dụng trước ngày 3/11/2015 nhưng hoàn thành thời gian tập sự sau thời điểm này.

Tuy nhiên, quy định không áp dụng đối với những trường hợp được bổ nhiệm hạng cao theo chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, chính sách đặc thù của địa phương tại thời điểm tuyển dụng, tiếp nhận hoặc được bổ nhiệm hạng sau khi đạt trình độ chuẩn đào tạo.

Thông tư đưa ra hai phương án bổ nhiệm lại hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lương, trong đó xác định rõ đối tượng, điều kiện và nguyên tắc thực hiện.

Đáng chú ý, việc chuyển xếp giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên từ hạng cũ sang hạng mới tương ứng không phải căn cứ vào cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp.

Đối với giáo viên trước ngày Thông tư có hiệu lực bị bổ nhiệm vào hạng thấp hơn do áp dụng cơ cấu hạng, sẽ được bổ nhiệm lại vào hạng đã giữ và truy lĩnh tiền lương, phụ cấp chênh lệch so với mức đã chi trả.

Quy định này nhằm khắc phục tình trạng một số địa phương áp dụng cơ cấu hạng trong thăng hạng để hạn chế số lượng giáo viên được chuyển xếp tương ứng, bảo đảm quyền lợi của giáo viên.

Thông tư số 93 tiếp tục quy định trình độ đào tạo của giáo viên mầm non hạng II là đại học, kế thừa quy định được áp dụng từ năm 2015, nhằm nâng cao trình độ đội ngũ.

Bên cạnh đó, Thông tư bổ sung quy định bổ nhiệm vào hạng chức danh nhà giáo tương ứng đối với giáo viên mầm non, phổ thông được tuyển dụng trước ngày 9/4/2026, đã đáp ứng điều kiện theo các quy định trước đây nhưng chưa được bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm không phụ thuộc vào cơ cấu hạng chức danh.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc bổ nhiệm và xếp lương theo các quy định sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 93 phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Các địa phương và cơ sở giáo dục cần khẩn trương rà soát, xây dựng phương án thực hiện theo đúng quy định.