Giảm nộp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh thông tin cá nhân

Cụ thể, Nghị định số 418/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 15 Nghị định số 143/2024/NĐ-CP liên quan đến việc điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện.

Theo quy định mới, hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân của người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện bao gồm tờ khai điều chỉnh thông tin cá nhân; sổ bảo hiểm xã hội; bản sao giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các giấy tờ khác liên quan đến việc điều chỉnh thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, Nghị định bổ sung quy định: “Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết nối, khai thác được thông tin, dữ liệu thay thế từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác thì không yêu cầu người lao động hoặc thân nhân người lao động nộp các loại giấy tờ trên.”

Sửa đổi, bổ sung quy định về khai báo, điều tra tai nạn lao động

Bên cạnh việc điều chỉnh quy định về hồ sơ, Nghị định số 418/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định số 143/2024/NĐ-CP về khai báo tai nạn lao động xảy ra đối với người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện.

Theo đó, khi nhận được tin báo tai nạn của người lao động hoặc thân nhân người lao động bị tai nạn đối với trường hợp xảy ra tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động làm bị thương nặng từ 2 người lao động trở lên, trong thời hạn 24 giờ, UBND cấp xã nơi xảy ra tai nạn phải báo với cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động và cơ quan Công an cấp xã nơi xảy ra tai nạn theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.

Đối với việc điều tra tai nạn lao động, Nghị định sửa đổi, bổ sung đoạn mở đầu và điểm a khoản 4 Điều 18. Theo quy định mới, sau khi nhận được thông tin khai báo xảy ra tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện trên địa bàn, UBND cấp xã nơi xảy ra tai nạn thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở để điều tra các vụ tai nạn lao động làm bị thương nặng 1 người lao động hoặc tai nạn lao động nhẹ.

Việc thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở được thực hiện theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định. Thành phần Đoàn điều tra bao gồm đại diện bộ phận phụ trách chuyên môn về nội vụ, lao động, y tế thuộc UBND cấp xã và một số thành viên khác.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung điểm c.9 khoản 4 Điều 18 về thời hạn gửi kết quả điều tra tai nạn lao động. Cụ thể, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày họp công bố Biên bản điều tra tai nạn lao động, Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở phải gửi Biên bản điều tra tai nạn lao động và Biên bản cuộc họp công bố Biên bản điều tra tai nạn lao động tới người bị tai nạn lao động hoặc thân nhân người bị nạn; cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; UBND cấp xã nơi xảy ra tai nạn lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội nơi người lao động đăng ký tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện.

Quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp xã trong khai báo, điều tra tai nạn lao động

Nghị định số 418/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 20 về trách nhiệm trong điều tra lại tai nạn lao động khi có khiếu nại, tố cáo. Theo đó, UBND cấp xã nơi xảy ra tai nạn và Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh đã điều tra vụ tai nạn có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động cho Đoàn điều tra lại tai nạn lao động cấp trung ương đối với tai nạn xảy ra cho người lao động.

Đối với chi phí điều tra, điều tra lại tai nạn lao động, Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 21, quy định UBND cấp xã và cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều tra, điều tra lại tai nạn lao động chịu trách nhiệm chi trả các chi phí liên quan. Các khoản chi bao gồm dựng lại hiện trường; chụp, in, phóng ảnh hiện trường và nạn nhân; trưng cầu giám định kỹ thuật, giám định pháp y khi cần thiết; khám nghiệm tử thi; in ấn tài liệu liên quan đến vụ tai nạn lao động; phương tiện đi lại tại nơi xảy ra tai nạn phục vụ quá trình điều tra; tổ chức cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động và các chi phí hợp lý khác liên quan đến điều tra tai nạn lao động của người lao động.

Cùng với các quy định trên, Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 30 về trách nhiệm của UBND cấp xã trong thực hiện chính sách bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện theo hướng chuyển giao trách nhiệm từ cấp huyện sang cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đó, UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện trên địa bàn; kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện; thực hiện khai báo, thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở để điều tra tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện theo Điều 18 của Nghị định; đồng thời thống kê, báo cáo tai nạn lao động theo quy định hiện hành.

UBND cấp xã còn có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện theo quy định của pháp luật; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện. Đồng thời, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng năm và đột xuất với cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

UBND cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm cho cơ quan bảo hiểm xã hội để đối chiếu đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ và mức hỗ trợ đóng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện. Đồng thời, thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.