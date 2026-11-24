Từ ngày 5/1/2027, một số thủ tục liên quan đến bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện được đơn giản hóa. (Ảnh minh họa).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Nghị định 418/2026/NĐ-CP ngày 20/11/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2024/NĐ-CP về bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động.

Các nội dung sửa đổi tập trung vào thủ tục hành chính, quy trình khai báo, điều tra tai nạn lao động và trách nhiệm của UBND cấp xã, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Giảm giấy tờ cho người lao động

Theo quy định mới, hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện gồm tờ khai điều chỉnh thông tin, sổ bảo hiểm xã hội và bản sao các giấy tờ có liên quan.

Tuy nhiên, nếu cơ quan có thẩm quyền có thể khai thác dữ liệu thay thế từ cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành, người lao động và thân nhân không phải nộp lại các giấy tờ chứng minh tương ứng.

Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội và hồ sơ điều chỉnh thông tin được nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Nghị định cũng sửa đổi quy trình xử lý các vụ tai nạn đối với người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện.

Khi nhận được tin báo về vụ tai nạn làm chết người hoặc khiến từ hai người lao động trở lên bị thương nặng, UBND cấp xã nơi xảy ra tai nạn phải thông báo cho cơ quan chuyên môn cấp tỉnh phụ trách an toàn, vệ sinh lao động và công an cấp xã trong vòng 24 giờ.

Đối với tai nạn nhẹ hoặc làm một người bị thương nặng, UBND cấp xã có trách nhiệm thành lập đoàn điều tra cấp cơ sở, với sự tham gia của đại diện các bộ phận chuyên môn về nội vụ, lao động, y tế và các thành viên liên quan.

Chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ cuộc họp công bố biên bản điều tra, đoàn điều tra phải gửi các biên bản liên quan đến người bị nạn hoặc thân nhân, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và cơ quan bảo hiểm xã hội nơi người lao động đăng ký tham gia bảo hiểm.

Tăng trách nhiệm của chính quyền cấp xã

Nghị định 418 chuyển giao một số trách nhiệm trước đây thuộc cấp huyện cho cấp xã, trong đó có việc kiểm tra thực hiện chính sách, điều tra tai nạn lao động, thống kê, báo cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

UBND cấp xã và cơ quan nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí phục vụ điều tra, điều tra lại tai nạn lao động, như dựng lại hiện trường, giám định kỹ thuật, giám định pháp y, khám nghiệm tử thi và các khoản chi hợp lý khác.

Hằng năm, chính quyền cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo cho cơ quan bảo hiểm xã hội để xác định đối tượng và mức hỗ trợ đóng bảo hiểm.

Theo chính sách hiện hành, người làm việc không theo hợp đồng lao động từ đủ 15 tuổi, không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có thể tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện.

Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng đối với người thuộc hộ nghèo, 25% đối với người thuộc hộ cận nghèo và 10% đối với các nhóm lao động khác.

Người tham gia có thể được hưởng trợ cấp khi bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do tai nạn lao động xảy ra trong thời gian tham gia bảo hiểm và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Nghị định 418/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5/1/2027, không sửa đổi mức đóng, mức hỗ trợ đóng và mức hưởng trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện.