Quy định mới về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) tại các thị trường xuất khẩu

Cập nhật các thông báo quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) tại các thị trường có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Theo đó, từ ngày 16/10 - 31/10/2026, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 30 thông báo của các nước thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), trong đó bao gồm 14 dự thảo và 16 văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. Trong đó, có một số thông báo cần chú ý như sau:

Liên minh châu Âu (EU) đăng 04 thông báo liên quan đến kiểm dịch thực vật, mức giới hạn tối đa dư lượng (MRL) thuốc bảo vệ thực vật và danh sách nước thứ ba được phép xuất khẩu sản phẩm động vật vào EU, cụ thể:

Thông báo số G/SPS/N/EU/987 ngày 30/10/2026 dự thảo sửa đổi Quy định (EU) 2019/2072 và Quy định (EU) 2022/1941, trong đó bổ sung vào danh mục sinh vật gây hại kiểm dịch các loài Fusarium oxysporum f. sp. cubense Tropical Race 4 (gây bệnh héo vàng trên chuối), Xanthomonas citri pv. viticola, Chloridea virescens, Spodoptera ornithogalli và Spodoptera praefica; đồng thời cập nhật yêu cầu nhập khẩu đối với cây giống chuối, cây thủy sinh, hoa hồng cắt cành và một số loại quả. Thời hạn góp ý trước ngày 29/12/2026;

Thông báo số G/SPS/N/EU/986 ngày 28/10/2026 dự thảo sửa đổi Quy định thực thi (EU) 2019/2072 nhằm cập nhật mã số Danh mục hàng hóa kết hợp (Combined Nomenclature - CN) đối với thực vật, sản phẩm thực vật và các vật thể khác thuộc diện kiểm soát kiểm dịch thực vật khi nhập khẩu vào EU. Thời hạn góp ý trước ngày 27/12/2026;

Thông báo số G/SPS/N/EU/924/Add.1 ngày 23/10/2026 ban hành Quy định (EU) 2026/2299 sửa đổi mức MRL đối với hoạt chất difenoconazole trong hoặc trên một số sản phẩm, áp dụng từ ngày 05/5/2027;

Thông báo số G/SPS/N/EU/942/Add.1 ngày 23/10/2026 ban hành Quy định (EU) 2026/2228 sửa đổi danh sách các nước thứ ba, vùng lãnh thổ được phép xuất khẩu một số động vật và sản phẩm có nguồn gốc động vật dùng làm thực phẩm vào EU.

Ukraina đăng 03 thông báo liên quan đến kiểm soát nhập khẩu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và chất cấm sử dụng trong chăn nuôi, cụ thể:

Thông báo số G/SPS/N/UKR/275/Add.1 ngày 28/10/2026 ban hành Lệnh số 10 ngày 01/9/2026 sửa đổi Danh mục thực phẩm và thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc phi động vật phải chịu kiểm soát nhà nước tăng cường khi nhập khẩu vào Ucraina. Lệnh có hiệu lực từ ngày 16/10/2026;

Thông báo số G/SPS/N/UKR/284 ngày 30/10/2026 dự thảo danh mục các chất có tác dụng hormone, ức chế tuyến giáp và các chất chủ vận beta bị cấm sử dụng trong chăn nuôi. Thời hạn góp ý trước ngày 29/12/2026;

Thông báo số G/SPS/N/UKR/272/Add.1 ngày 23/10/2026 ban hành Nghị quyết số 1290 ngày 15/10/2026 quy định về đăng ký nhà nước và vận hành Sổ đăng ký nhà nước đối với phụ gia thức ăn chăn nuôi. Hiệu lực từ ngày 21/10/2026.

Vương quốc Anh đăng 01 thông báo liên quan đến biện pháp khẩn cấp phòng chống bệnh lở mồm long móng, cụ thể:

Thông báo số G/SPS/N/GBR/135 ngày 27/10/2026 ban hành biện pháp khẩn cấp cấm nhập khẩu cỏ khô, rơm rạ, sữa, các sản phẩm từ sữa và các phụ phẩm động vật (sừng, gạc, móng guốc, móng vuốt và các sản phẩm tương tự, bao gồm cả dạng bột và phế liệu…) từ các loài cảm nhiễm với bệnh lở mồm long móng từ các quốc gia, vùng lãnh thổ chưa được Tổ chức Thú y thế giới (WOAH) công nhận an toàn dịch bệnh lở mồm long móng. Hiệu lực từ ngày 27/10/2026.

Nhật Bản đăng 03 thông báo dự thảo liên quan đến mức MRL thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể:

Thông báo số G/SPS/N/JPN/1435 ngày 30/10/2026 dự thảo sửa đổi mức MRL đối với hoạt chất Fenazaquin, trong đó tăng mức MRL đối với cà chua, ớt ngọt, cà tím, táo, dưa chuột, dưa hấu, quả có múi, dâu tây, mật ong và một số sản phẩm động vật; đồng thời giảm mức MRL đối với chanh dây từ 0,7 xuống 0,01 mg/kg và chè từ 10 xuống 9 mg/kg. Thời hạn góp ý trước ngày 29/12/2026;

Thông báo số G/SPS/N/JPN/1434 và G/SPS/N/JPN/1436 ngày 30/10/2026 dự thảo sửa đổi mức MRL đối với hoạt chất Tiadinil trong thịt, mỡ, phụ phẩm ăn được của bò, các loài thú có vú trên cạn khác và sữa; hoạt chất 1,3-Dichloropropene trong mật ong (tăng từ 0,01 lên 0,05 mg/kg).

Thổ Nhĩ Kỳ đăng 05 thông báo liên quan đến kiểm dịch thực vật, phụ gia thực phẩm và đồ uống có cồn, cụ thể:

Thông báo số G/SPS/N/TUR/23/Rev.1/Add.6 ngày 26/10/2026 cập nhật yêu cầu kiểm dịch thực vật nhằm phòng ngừa sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda) đối với quả ớt, mướp đắng, cà tím nhập khẩu và cây măng tây, ngô, cúc, cẩm chướng, phong lữ; Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật phải xác nhận sản phẩm có nguồn gốc từ quốc gia, vùng hoặc nơi sản xuất không có sâu keo mùa thu;

Thông báo số G/SPS/N/TUR/23/Rev.1/Add.7 ngày 26/10/2026 và G/SPS/N/TUR/23/Rev.1/Add.8 ngày 27/10/2026 cập nhật yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với cây thân gỗ, cây bụi rụng lá dùng để trồng (phải ở trạng thái ngủ nghỉ, không còn lá) và đối với gỗ óc chó, gỗ mại châu, gỗ sồi nhập khẩu;Thông báo số G/SPS/N/TUR/126/Add.1 ngày 30/10/2026 sửa đổi Quy định về phụ gia thực phẩm, trong đó bổ sung phụ gia E 267, E 345(i), E 960b; giảm mức tối đa nitrit, nitrat trong thịt, sản phẩm cá chế biến và sản phẩm sữa; loại bỏ E 483 khỏi danh mục phụ gia được phép. Thời gian chuyển tiếp đến ngày 31/12/2028.

Thái Lan đăng 03 thông báo liên quan đến sản phẩm sữa và đậu phộng, cụ thể:

Thông báo số G/SPS/N/THA/816 và G/SPS/N/THA/817 ngày 28/10/2026 dự thảo sửa đổi quy định về sữa có hương vị và sữa bò, trong đó yêu cầu ghi rõ trên nhãn đối với sản phẩm được sản xuất từ sữa bột hoặc tái tổ hợp từ các thành phần sữa, quy định hàm lượng chất béo tối thiểu 3,2% đối với sữa bò tươi nguyên chất. Thời hạn góp ý trước ngày 27/12/2026;

Thông báo số G/SPS/N/THA/216/Add.7 ngày 28/10/2026 bổ sung tiêu chuẩn FSSC 22000 phiên bản 6.0 vào danh mục tiêu chuẩn quốc tế được công nhận đáp ứng tiêu chuẩn bắt buộc về giới hạn tối đa Aflatoxin đối với đậu phộng.

Australia và New Zealand đăng 03 thông báo dự thảo liên quan đến mức MRL thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể:

Thông báo số G/SPS/N/AUS/643 ngày 26/10/2026 và G/SPS/N/AUS/642 ngày 23/10/2026 dự thảo điều chỉnh mức MRL của hoạt chất Cyazofamid trong củ gừng từ 0,01 lên 0,1 mg/kg và mức MRL tạm thời của Metalaxyl trên dâu tây từ 0,6 lên 2 mg/kg;

Thông báo số G/SPS/N/NZL/796 ngày 20/10/2026 dự thảo sửa đổi mức MRL đối với 07 hoạt chất, bổ sung mức MRL đối với chlorine dioxide, sedaxane, spidoxamat và một số hoạt chất sử dụng trên cây trồng quy mô nhỏ; đồng thời loại bỏ propamocarb. Thời hạn góp ý trước ngày 19/12/2026.

Colombia đăng 02 thông báo liên quan đến cấp phép cơ sở sản xuất thực phẩm có nguồn gốc động vật và quản lý thuốc thú y, cụ thể:

Thông báo số G/SPS/N/COL/436 ngày 19/10/2026 dự thảo quy định về thủ tục cấp phép đối với cơ sở sản xuất ở nước ngoài xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc động vật (sữa và sản phẩm sữa, sản phẩm chế biến từ thịt, cá và sản phẩm thủy sản, sản phẩm trứng) sang Cô-lôm-bi-a; một số cơ sở chế biến thủy sản phải cung cấp chứng nhận áp dụng hệ thống HACCP; giấy phép có thời hạn 05 năm. Thời hạn góp ý trước ngày 18/12/2026;

Thông báo số G/SPS/N/COL/422/Add.2 ngày 19/10/2026 ban hành Nghị quyết số 00020056 ngày 13/10/2026 bãi bỏ các Nghị quyết số 00015843 và số 00018742 về thuốc thú y; trong thời gian Quyết định Andean số 960 chưa có hiệu lực, Colombia tiếp tục áp dụng các quy định quốc gia hiện hành về đăng ký, kiểm soát và sử dụng thuốc thú y.

Hàn Quốc đăng 01 thông báo liên quan đến danh mục sinh vật gây hại kiểm dịch thực vật, cụ thể:

Thông báo số G/SPS/N/KOR/212/Add.25 ngày 28/10/2026 bổ sung 36 loài sinh vật gây hại (gồm 10 loài nấm, 03 loài vi khuẩn, 03 loài vi rút, 12 loài bọ trĩ và 08 loài cánh cứng) vào Danh mục sinh vật gây hại kiểm dịch thuộc diện kiểm soát, dự kiến có hiệu lực trong nửa đầu năm 2027. Thời hạn góp ý trước ngày 27/12/2026.

Ma Cao (Trung Quốc) đăng 01 thông báo liên quan đến giới hạn tối đa kim loại nặng trong thực phẩm, cụ thể:

Thông báo số G/SPS/N/MAC/23/Rev.1 ngày 28/10/2026 ban hành Quy định hành chính số 27/2026 quy định 165 mức giới hạn tối đa đối với các chất ô nhiễm kim loại nặng (asen, cadimi, chì, thủy ngân, thiếc…) trong thực phẩm, trong đó 92 mức được điều chỉnh hoặc bổ sung mới. Quy định có hiệu lực từ ngày 01/4/2027.

Philippines đăng 01 thông báo liên quan đến áp dụng mức MRL thuốc bảo vệ thực vật và chất ô nhiễm, cụ thể:

Thông báo số G/SPS/N/PHL/547 ngày 20/10/2026 ban hành Thông tư số 12/2025 quy định thứ tự ưu tiên áp dụng mức MRL thuốc bảo vệ thực vật và giới hạn chất ô nhiễm (vi sinh vật, kim loại nặng, độc tố nấm mốc) đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật tươi và sơ chế tối thiểu nhập khẩu và tiêu thụ trong nước, theo thứ tự: tiêu chuẩn quốc gia Phi-líp-pin, tiêu chuẩn Codex, tiêu chuẩn ASEAN và giới hạn định lượng của phương pháp phân tích. Thời hạn góp ý trước ngày 19/12/2026.

Ecuador đăng 01 thông báo liên quan đến biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, cụ thể:

Thông báo số G/SPS/N/ECU/402 ngày 26/10/2026 ban hành Quyết định số AGR-AGROCALIDAD/DE-2026-0049-R tiếp tục hạn chế nhập khẩu lợn sống và sản phẩm từ lợn có nguy cơ lây truyền bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF) từ các nước, vùng bị ảnh hưởng; chỉ miễn trừ đối với các mặt hàng được xác định là an toàn như sản phẩm thịt xử lý nhiệt trong bao bì kín, gelatin, thức ăn khô cho thú cưng, bột protein hoặc sản phẩm đáp ứng điều kiện xử lý tiêu diệt vi rút ASF. Thời hạn góp ý trước ngày 25/12/2026.

Toàn văn Thông báo, xem tại đây.