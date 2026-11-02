Quy định mới từ tháng 11, cấm thu quỹ phụ huynh, tiền học tăng cường

Hội phụ huynh bị cấm thu quỹ, nhận tiền hỗ trợ

Nội dung này được nêu trong Thông tư về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh của Bộ GD-ĐT, có hiệu lực từ ngày 15/11.

Theo đó, ban đại diện cha mẹ học sinh (hội phụ huynh) không còn được đứng ra thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ, cũng không ấn định mức hỗ trợ bình quân, tối thiểu.

Cha mẹ học sinh tự nguyện hỗ trợ bằng hình thức cung cấp hàng hóa, dịch vụ cần thiết cho hoạt động hoặc thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ, thay vì đưa tiền cho hội phụ huynh. Hàng hóa, dịch vụ được hỗ trợ cũng phải phù hợp với mục đích, nội dung hoạt động.

Nếu mức hỗ trợ thực tế vẫn không đáp ứng nhu cầu của hoạt động, hội phụ huynh phải điều chỉnh nội dung, quy mô hoặc phương thức tổ chức phù hợp, không được yêu cầu cha mẹ học sinh bổ sung phần còn thiếu.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định các khoản hỗ trợ của hội phụ huynh không được dùng để cải tạo, sửa chữa, mua sắm thiết bị cho trường, lớp; chi trả thù lao, tiền công, tiền thưởng cho giáo viên và các hoạt động thuộc trách nhiệm của trường.

Các trường không được thu tiền tăng cường

Từ ngày 15/11, Thông tư về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học ở trường phổ thông, có hiệu lực.

Theo đó, hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng chính khóa, nhằm tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức và phát triển phẩm chất, năng lực người học. Hoạt động này được triển khai trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày hoặc theo lộ trình tại các cơ sở chưa đủ điều kiện.

Bốn nội dung dạy tăng cường gồm: giáo dục toàn diện (đạo đức, lịch sử văn hóa, thể chất, an toàn giao thông...); khoa học công nghệ và năng lực số; thực hành, trải nghiệm, STEM; ngoại ngữ và kỹ năng.

Các hoạt động tăng cường giáo dục không được thu tiền.

Hình thức học đa dạng, có thể học trên lớp, tại phòng thí nghiệm hoặc theo mô hình câu lạc bộ, hoạt động dã ngoại, tham quan. Người dạy học tăng cường là giáo viên, hoặc chuyên gia, huấn luyện viên, nghệ sĩ, nghệ nhân... Đáng chú ý, các trường không được thu tiền của người học trong hoạt động giáo dục tăng cường.

Trong khi đó, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được tổ chức trên cơ sở tự nguyện, nhằm đáp ứng nhu cầu, năng khiếu, sở thích và định hướng phát triển cá nhân.

Bộ cấm các trường ép buộc, vận động mang tính chất áp đặt phụ huynh đăng ký học theo nhu cầu, xếp các tiết học này xen kẽ chương trình học chính khóa, tăng cường; cắt giảm hoặc chuyển nội dung học tăng cường sang nhóm theo nhu cầu để thu tiền.

Xét, cấp học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược

Từ ngày 10/11, Thông tư quy định việc xét, cấp học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, có hiệu lực.

Việc xét học bổng căn cứ kết quả học tập đầu vào như đạt giải nhất, nhì, ba cấp quốc gia, quốc tế hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT, trong đó xét điểm môn Toán kết hợp với hai môn trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh.

Cũng theo quy định, thí sinh có điểm ưu tiên hoặc điểm cộng trong xét tuyển đại học không được cộng các điểm này vào tổng điểm để xác định nhóm xét học bổng.

Trong từng nhóm ngành, thí sinh được xếp từ cao xuống thấp và chọn trong giới hạn không quá 30% số thí sinh có dữ liệu điểm hợp lệ.

Nếu ở vị trí cuối có nhiều thí sinh cùng điểm và đưa tất cả vào sẽ vượt quá 30%, toàn bộ thí sinh cùng mức điểm đó sẽ không được đưa vào nhóm. Không dùng thêm tiêu chí phụ để chọn một số thí sinh trong nhóm bằng điểm.

Mức điểm xét học bổng của từng nhóm ngành là mức cao hơn giữa 22,5 điểm và mức điểm thấp nhất của nhóm không quá 30% thí sinh có điểm cao nhất.

Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5-6 tuổi

Từ ngày 1/11, Nghị định quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, có hiệu lực.

Nghị định nêu rõ nhà nước ưu tiên đầu tư và bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi.

Trẻ em thuộc đối tượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi được hưởng chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí; hỗ trợ chi phí học tập và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật về giáo dục, trẻ em, người khuyết tật, chính sách dân tộc, trợ giúp xã hội và pháp luật có liên quan.

Nghị định cũng quy định các tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi. Cụ thể, đối với cá nhân là hoàn thành chương trình giáo dục mầm non dành cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi.

Đối với xã, tỷ lệ huy động trẻ em từ 5 đến 6 tuổi đến lớp đạt ít nhất 95%. Đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 90%.

Tỷ lệ trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non dành cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi hằng năm đạt ít nhất 85%. Đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%.

Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cần có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi.