Quy định mới: Trường mầm non tư thục phải đầu tư tối thiểu 30 triệu đồng/trẻ

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 360/2026/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Phải bảo đảm mức đầu tư tối thiểu

Theo Nghị định, việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch và yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương nơi trường đặt trụ sở.

Địa điểm dự kiến xây dựng trường phải phù hợp với quy hoạch của địa phương hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng một số loại đất sang đất GD&ĐT. Đồng thời, trường phải đáp ứng các tiêu chuẩn về địa điểm, quy mô, diện tích theo quy định của Bộ GD&ĐT.

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Đối với khu vực nội thành của các đô thị loại đặc biệt, diện tích sàn xây dựng được tính tương đương diện tích đất nhưng không thấp hơn diện tích đất bình quân tối thiểu cho một trẻ em theo quy định.

Để được cấp phép hoạt động giáo dục, trường mầm non phải bảo đảm cơ sở vật chất tối thiểu, đồ dùng, đồ chơi, học liệu, thiết bị dạy học theo quy định của Bộ GD&ĐT. Đối với trường mầm non dân lập, tư thục, phải có lộ trình bảo đảm cơ sở vật chất tối thiểu phù hợp với quy mô dự kiến cao nhất của nhà trường.

Nghị định cũng quy định trường phải có đủ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục và người lao động, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm để tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Đáng chú ý, trường mầm non tư thục phải có nguồn lực tài chính để duy trì và phát triển hoạt động giáo dục. Mức đầu tư ít nhất là 30 triệu đồng/trẻ, không bao gồm chi phí sử dụng đất. Tổng vốn đầu tư được tính theo thời điểm nhà trường có quy mô dự kiến cao nhất và kế hoạch vốn phải phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Trường hợp không xây dựng cơ sở vật chất mới mà thuê lại hoặc sử dụng cơ sở vật chất sẵn có để hoạt động, mức đầu tư tối thiểu phải đạt 70% mức đầu tư nêu trên.

Có thể bị đình chỉ tuyển sinh tối đa 12 tháng

Nghị định quy định trường mầm non có thể bị đình chỉ tuyển sinh nếu trong quá trình hoạt động không bảo đảm một trong các điều kiện cấp phép; tổ chức hoạt động giáo dục không đúng địa điểm được cấp phép hoặc vi phạm pháp luật đến mức phải đình chỉ tuyển sinh.

Trường mầm non bị đình chỉ hoạt động giáo dục nếu hết thời hạn đình chỉ tuyển sinh nhưng không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ; trong thời gian bị đình chỉ tuyển sinh vẫn cố tình tổ chức tuyển sinh trái quy định hoặc có vi phạm pháp luật đến mức phải đình chỉ hoạt động giáo dục.

Thời hạn đình chỉ tuyển sinh, đình chỉ hoạt động giáo dục được xác định cụ thể trong quyết định đình chỉ, nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Quy định mới đặt ra các yêu cầu cụ thể về địa điểm, cơ sở vật chất, nhân lực và năng lực tài chính, qua đó làm rõ điều kiện để trường mầm non được thành lập, tổ chức hoạt động và duy trì chất lượng giáo dục.