Quy định mới trong tổ chức hoạt động giáo dục STEM

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Thông tư số 86/2026/TT-BGDĐT ngày 30/9/2026, quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học trong giáo dục phổ thông (STEM).

Thông tư cụ thể hóa Luật Giáo dục và các chủ trương về đổi mới giáo dục, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tạo cơ sở thống nhất để tổ chức giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông.

Giáo dục STEM không phải môn học mới

Theo Thông tư 86, giáo dục STEM là phương pháp tổ chức dạy học và giáo dục tích hợp, giúp học sinh vận dụng sáng tạo kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Qua đó, hoạt động này góp phần phát triển phẩm chất, năng lực, năng lực số, đổi mới sáng tạo và định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Điểm đáng chú ý là giáo dục STEM không làm phát sinh môn học hoặc hoạt động giáo dục bắt buộc, không làm tăng thời lượng học tập bắt buộc, không có đầu điểm, hồ sơ, sổ sách riêng; qua đó không gây áp lực, quá tải cho học sinh và giáo viên.

Giáo dục STEM trong trường phổ thông không bắt buộc phải có phòng riêng hoặc mua sắm đồng loạt thiết bị.

Nội dung STEM được tích hợp trong kế hoạch giáo dục của nhà trường, kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục và kế hoạch bài dạy. Các cơ sở giáo dục không phải xây dựng kế hoạch riêng về giáo dục STEM.

Giáo dục STEM được tổ chức theo 3 hình thức gồm bài học STEM; hoạt động trải nghiệm STEM; hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật của học sinh. Hoạt động trải nghiệm theo nhu cầu người học được thực hiện trên cơ sở tự nguyện.

Nội dung STEM được triển khai thông qua khám phá khoa học, thiết kế kỹ thuật; khuyến khích tiếp cận phù hợp với lập trình, robot, dữ liệu, AI, Internet vạn vật (IoT) và tích hợp yếu tố nghệ thuật, nhân văn theo hướng STEAM.

Không bắt buộc phòng STEM, mua thiết bị đồng loạt

Thông tư quy định các cơ sở giáo dục khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; không bắt buộc phải có phòng STEM riêng hoặc đầu tư một danh mục thiết bị riêng mới được tổ chức giáo dục STEM.

Việc trang bị thiết bị được thực hiện theo lộ trình phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế, từ khai thác thiết bị, vật liệu hiện có đến bổ sung thiết bị và tổ chức STEM chuyên sâu.

Đáng chú ý, danh mục thiết bị STEM kèm theo Thông tư là danh mục khung định hướng, không phải danh mục thiết bị dạy học tối thiểu, không phải tiêu chuẩn, định mức và không bắt buộc trang bị đồng thời, đầy đủ.

Việc mua sắm, quản lý và sử dụng thiết bị phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh dàn trải, lãng phí và đúng quy định pháp luật.

Thông tư cũng khuyến khích kết nối nhà trường với cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, gia đình và cộng đồng. Tuy nhiên, cơ sở giáo dục không cần có đầy đủ các thành phần của một hệ sinh thái STEM mới được tổ chức hoạt động.

Hoạt động STEM có thể được tổ chức ngoài nhà trường tại cơ sở sản xuất, cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, bảo tàng và địa điểm phù hợp khác, với điều kiện bảo đảm mục tiêu giáo dục và an toàn.

AI trong giáo dục STEM phải an toàn, có trách nhiệm

Thông tư 86 cũng đưa ra yêu cầu đối với việc sử dụng AI trong hoạt động STEM. Việc sử dụng AI phải bảo đảm an toàn, có trách nhiệm, minh bạch, trung thực và phù hợp với lứa tuổi.

Học sinh phải kiểm chứng thông tin, chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình; giáo viên chịu trách nhiệm chuyên môn đối với nội dung có sự hỗ trợ của AI.

Bên cạnh đó, việc tổ chức ngày hội, cuộc thi hoặc giao lưu STEM không phải điều kiện bắt buộc. Số lượng sản phẩm, dự án hay giải thưởng không được lấy làm tiêu chí thi đua bắt buộc.

Việc thống kê, theo dõi giáo dục STEM được thực hiện trong chế độ báo cáo hiện hành, không phát sinh báo cáo riêng về giáo dục STEM.