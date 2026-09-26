Quy định mới tổ chức các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm và nghi thức, nghi lễ, đón nhận

Văn bản hợp nhất quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài. Ảnh: T.L

Văn bản hợp nhất được xây dựng trên cơ sở Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29.10.2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 16.12.2013, được bãi bỏ, thay thế hoặc làm hết hiệu lực một phần bởi: Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31.8.2018 quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương; Nghị định số 18/2022/NĐ-CP ngày 18.2.2022 về nghi lễ đối ngoại; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31.12.2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Theo văn bản, các ngày lễ lớn trong nước bao gồm: Ngày Tết Nguyên đán (1 tháng Giêng Âm lịch); Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10.3 Âm lịch);

Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975); Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890); Ngày Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945).

Đối với từng ngày lễ, việc tổ chức hoạt động kỷ niệm được xác định theo các mốc năm tròn, năm lẻ 5 và năm khác, gắn với quy mô, hình thức tổ chức và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Trong đó, các năm tròn có thể tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia theo quy định; các hoạt động vào năm lẻ 5 và năm khác tập trung vào nghi thức tưởng niệm, dâng hương, dâng hoa và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng;...

Bên cạnh đó, văn bản quy định việc tổ chức kỷ niệm ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã từ trần; kỷ niệm năm mất của các danh nhân; kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống và các ngày kỷ niệm khác; kỷ niệm các ngày lễ quốc tế; hình thức tổ chức buổi lễ.

Bộ VHTTDL chịu trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước trong công tác tổ chức các ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; Chủ trì hướng dẫn thi hành nghi thức trong tổ chức các ngày kỷ niệm; trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua.

Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về thực hiện nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; Kiến nghị mức độ đón, tiếp các đoàn khách cấp cao nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức khu vực khác chưa được quy định tại Nghị định này.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan hướng dẫn về nguồn kinh phí và việc sử dụng kinh phí tổ chức các sự kiện quy định tại Nghị định này.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh tuyệt đối cho việc tổ chức các sự kiện quy định tại Nghị định này.

Các bộ, ngành có liên quan, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ VHTTDL và Bộ Ngoại giao trong việc tổ chức các ngày kỷ niệm; thực hiện nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.

Người đứng đầu các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.