Quy định mới: Sở Xây dựng có 15 ngày duyệt điều kiện mở bán nhà ở

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Trong đó, thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán, cho thuê mua sẽ được thực hiện tại Sở Xây dựng nơi có dự án.

Sở Xây dựng có 15 ngày duyệt điều kiện mở bán nhà ở. Ảnh minh họa/Đức Phúc

Theo quy định, trước khi ký hợp đồng bán hoặc cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải gửi văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện giao dịch kèm một bộ hồ sơ đến Sở Xây dựng.

Trường hợp dự án, một phần dự án hoặc nhà ở hình thành trong tương lai đã được chủ đầu tư thế chấp, việc xác định nhà ở đã được giải chấp sẽ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 183 Luật Nhà ở 2023.

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có 15 ngày để kiểm tra các điều kiện đưa nhà ở hình thành trong tương lai vào kinh doanh theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản.

Kết quả kiểm tra sẽ được Sở Xây dựng trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư. Nếu nhà ở đủ điều kiện, cơ quan này xác nhận được phép bán, cho thuê mua. Trường hợp chưa đủ điều kiện, Sở Xây dựng phải nêu rõ lý do.

Đáng chú ý, nếu cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh không có văn bản trả lời trong thời hạn quy định, chủ đầu tư có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.