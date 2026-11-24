Luật Nhà ở sửa đổi 2026 nêu rõ, các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội phải đáp ứng điều kiện về nhà ở theo quy định.

Theo đó, người mua, thuê mua nhà ở xã hội phải thuộc một trong các trường hợp: Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; Có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở thấp hơn mức diện tích tối thiểu theo quy định của Chính phủ; Có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng nhà ở cách xa địa điểm làm việc theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bên cạnh điều kiện về nhà ở, người mua, thuê mua nhà ở xã hội còn phải đáp ứng các điều kiện khác theo quy định đối với từng đối tượng.

Luật giao Chính phủ quy định chi tiết điều kiện về nhà ở, thu nhập; trình tự, thủ tục xác nhận đối tượng và điều kiện được hỗ trợ nhà ở xã hội.

Đặc biệt, Luật đã bổ sung quy định ưu tiên hỗ trợ nhà ở xã hội đối với một số đối tượng, bao gồm người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người có từ 2 con đẻ trở lên mà có con sinh kể từ ngày 1/7/2026 và người độc thân đang nuôi con nhỏ.

Việc hỗ trợ nhà ở xã hội phải bảo đảm công khai, minh bạch, có sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cộng đồng dân cư và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngoài nội dung trên, Luật Nhà ở sửa đổi còn quy định về chế tài xử lý đối với các trường hợp mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng hoặc không đáp ứng điều kiện.

Theo đó, trường hợp bán, cho thuê mua nhà ở xã hội vi phạm quy định của Luật về đối tượng hoặc điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội thì hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở vô hiệu.

Khi đó, bên mua, bên thuê mua phải bàn giao lại nhà ở cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hoặc đơn vị quản lý nhà ở xã hội. Nếu bên mua, bên thuê mua không thực hiện việc bàn giao lại nhà ở thì UBND cấp tỉnh nơi có nhà ở tổ chức cưỡng chế để thu hồi lại nhà ở đó.

Ngoài ra, Luật mới cũng quy định bên thuê, thuê mua nhà ở xã hội chỉ được sử dụng nhà ở để phục vụ mục đích ở cho bản thân và các thành viên trong gia đình trong thời gian thuê, thuê mua.

Trường hợp không còn nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì phải chấm dứt hợp đồng và trả lại nhà ở theo quy định.

Luật Nhà ở sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/7/2027. Việc áp dụng quy định mới đối với các giao dịch và nhà ở xã hội đã mua trước thời điểm này cần căn cứ vào quy định chuyển tiếp của Luật.