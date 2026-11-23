Tại Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, quy định giới hạn thời hạn ủy quyền tối đa 12 tháng được bãi bỏ. Theo đó, việc ủy quyền thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội phải lập thành văn bản và tuân theo quy định của pháp luật dân sự.

Điều 563 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 1 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Như vậy, từ ngày 1/3/2027 khi Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực, người hưởng lương hưu có thể thỏa thuận thời hạn ủy quyền nhận thay trên 12 tháng, thay vì phải lập lại giấy ủy quyền sau tối đa 12 tháng như trước đây.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành tại khoản 2 Điều 10 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội.

Trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và các chế độ khác, văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền và phải được chứng thực theo quy định pháp luật.

Ngoài nội dung trên, Luật sửa đổi còn điều chỉnh quy định về tài khoản nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Theo đó, việc chi trả qua tài khoản của người thụ hưởng được thực hiện theo quy định của Chính phủ, thay vì giới hạn tài khoản mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam như trước đây.

Ngoài ra, các hình thức chi trả trực tiếp qua cơ quan bảo hiểm xã hội, tổ chức dịch vụ được ủy quyền hoặc người sử dụng lao động vẫn được duy trì theo quy định.

Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết hồ sơ, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, đúng hạn. Trường hợp chậm giải quyết gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thụ hưởng thì phải bồi thường.

Bên cạnh đó, Luật sửa đổi còn làm rõ quyền thay đổi hình thức nhận, nơi nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Luật khẳng định quyền của người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng được thay đổi hình thức nhận hoặc nơi nhận. Cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết yêu cầu thay đổi của người thụ hưởng.

Quy định này liên quan trực tiếp đến người đang hưởng chế độ hằng tháng, chẳng hạn khi chuyển nơi sinh sống và có nhu cầu đổi nơi nhận lương hưu. Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.