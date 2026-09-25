Quy định mới nhất về khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

Luật sư Hoàng Văn Chiển, Đoàn Luật sư TP Hà Nội tư vấn cho câu hỏi này như sau:

Hình ảnh minh họa/ITN.

Tại khoản 1 Điều 21 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định

Số lần khám sức khỏe cho người lao động trong năm

Hằng năm tổ chức khám sức khỏe ít nhất 01 lần cho người lao động; đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng 01 lần.

Mức phạt hành vi không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

Doanh nghiệp có hành vi không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động nhưng tối đa không quá 150.000.000 đồng theo quy định.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có hành vi vi phạm nêu trên buộc tổ chức khám sức khỏe cho người lao động theo quy định. Trường hợp người lao động đã tự thực hiện việc khám thì buộc thanh toán chi phí khám sức khỏe cho người lao động ( khoản 2 Điều 33 Nghị định số 283/2026/NĐ-CP).

Mẫu giấy khám sức khỏe định kỳ:

Tại mục 1 phần III Mẫu số 03 Phụ lục số 24 Thông tư số 32/2023/TT-BYT được sửa đổi bởi Thông tư số 25/2026/TT-BYT.

Thời hạn trả giấy khám sức khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ:

- Đối với trường hợp khám sức khỏe đơn lẻ: cơ sở khám sức khỏe trả giấy khám sức khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ cho người được khám sức khỏe trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc việc khám sức khỏe, trừ trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu của người thực hiện khám sức khỏe;

- Đối với trường hợp khám sức khỏe tập thể theo hợp đồng: cơ sở khám sức khỏe trả giấy khám sức khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ cho người được khám sức khỏe theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng (Điều 38 Thông tư số 32/2023/TT-BYT).

Nội dung khám sức khỏe

- Khám sức khỏe định kỳ cho người từ đủ 06 tuổi đến dưới 18 tuổi theo nội dung quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục số XXIV.

- Khám sức khỏe định kỳ cho người từ đủ 18 tuổi trở lên theo nội dung quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục số XXIV, trong đó:

Khám sức khỏe định kỳ: khám cận lâm sàng thực hiện khi có chỉ định của bác sỹ

- Đối với lao động nữ, khi khám sức khỏe định kỳ được khám chuyên khoa phụ sản theo danh mục quy định tại Phụ lục số XXV.

- Phải khám đầy đủ các nội dung theo mẫu phiếu khám sức khỏe. Người thực hiện khám sức khỏe là người hành nghề có chức danh chuyên môn là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Người phụ trách chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đào tạo và năng lực khám sức khỏe của người hành nghề để phân công thực hiện khám sức khỏe bằng văn bản.

Trường hợp cần thiết, người thực hiện khám sức khỏe chuyển người khám sức khỏe đi khám chuyên khoa hoặc hội chẩn hoặc chỉ định làm cận lâm sàng để xác định tình trạng sức khỏe, phân loại sức khỏe hoặc phát hiện, quản lý bệnh.

- Đối với trường hợp khám sức khỏe theo yêu cầu, chỉ khám, kết luận đối với từng chuyên khoa theo yêu cầu và không phân loại sức khỏe (Điều 36 Thông tư số 32/2023/TT-BYT được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 25/2026/TT-BYT).