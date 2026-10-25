Sổ bảo hiểm xã hội điện tử là gì?

Sổ bảo hiểm xã hội điện tử là phiên bản số hóa của sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) giấy, do cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện việc phát hành và lưu trữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm (do Bộ Tài chính là cơ quan chủ quản).

Sổ bảo hiểm xã hội điện tử thay thế cho sổ BHXH giấy truyền thống, tập hợp dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình tham gia và hưởng các chế độ BHXH của người lao động, được lưu trữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH.

Sổ BHXH điện tử giúp người tham gia thuận tiện tra cứu thông tin, theo dõi quá trình đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHTN.

Sổ bảo hiểm xã hội có giá trị tương đương sổ bảo hiểm xã hội giấy. Ảnh minh họa: TL

Quy định mới liên quan đến sổ bảo hiểm xã hội có gì thay đổi?

Dưới đây là 5 nội dung cần biết về sổ BHXH điện tử có giá trị thay thế sổ giấy do bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp:

Nguồn: BHXH Việt Nam

Những lợi ích khi sử dụng sổ bảo hiểm xã hội điện tử

Theo BHXH Việt Nam, việc triển khai sổ BHXH bản điện tử nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh giao dịch điện tử, mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý BHXH và tạo thuận lợi, tăng sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực BHXH.

Dưới đây là những lợi ích khi sử dụng sổ bảo hiểm xã hội điện tử:

- Đối với người tham gia BHXH, có thể theo dõi thường xuyên, cập nhật kịp thời mọi lúc, mọi nơi kết quả đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm TNLĐ-BNN và có thể sử dụng sổ BHXH điện tử để thực hiện các thủ TTHC liên quan trên môi trường điện tử. Người lao động tiết kiệm được thời gian do không phải làm thủ tục cấp lại sổ BHXH nếu không may sổ bị mất, hỏng. Đồng thời, không phải bảo quản như sổ BHXH giấy và không phải xuất trình sổ BHXH giấy khi làm thủ tục thanh toán các chế độ BHXH, BHTN.

- Đối với đơn vị sử dụng lao động, giảm được khối lượng công việc phát sinh khi thực hiện các TTHC liên quan đến việc cấp sổ BHXH cho người lao động.

- Đối với cơ quan BHXH:

+ Sổ BHXH bản điện tử được cung cấp trên ứng dụng VNeID, VssID giúp tiết kiệm chi phí in, phát hành sổ BHXH, thẻ BHYT bản giấy và giảm thiểu nhân lực làm công tác cấp sổ, thẻ. Đặc biệt, giải quyết được tình trạng mua bán, cầm cố, chuyển nhượng, thế chấp sổ BHXH làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

+ Khi thực hiện liên thông được dữ liệu với Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ phát hiện, ngăn chặn được kịp thời việc giải quyết hưởng BHTN không đúng quy định. Việc lưu trữ trên cơ sở dữ liệu còn tạo thuận lợi, giúp dễ tra cứu, theo dõi, kiểm tra, giảm không gian lưu trữ hồ sơ.

- Đối với Trung tâm dịch vụ việc làm: Thực hiện triển khai sổ BHXH điện tử trên ứng dụng VNeID, VssID, kết nối dữ liệu giữa Trung tâm dịch vụ việc làm và cơ quan BHXH, hoàn toàn có thể cho phép người tham gia nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến mà không cần trực tiếp đến Trung tâm Dịch vụ việc làm, giảm tải cho các Trung tâm Dịch vụ việc làm và tạo thuận lợi cho người tham gia.