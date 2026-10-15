Quy định mới: Làm lộ thông tin người trúng thưởng xổ số bị phạt tới 60 triệu

Kinh doanh xổ số không phép, sai địa bàn bị xử phạt nghiêm

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành Nghị định số 389/2026/NĐ-CP ngày 14/10/2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số. Nghị định quy định các mức phạt tiền, hình thức xử phạt bổ sung đối với nhiều hành vi vi phạm, nhằm tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xổ số.

Theo Nghị định, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm. Mức phạt tiền tối đa là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức. Ngoài phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị đình chỉ hoạt động kinh doanh xổ số có thời hạn, tịch thu tang vật và phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Hình minh họa. Nguồn: SXKT

Đối với vi phạm về cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số, tổ chức tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy chứng nhận bị phạt từ 80-120 triệu đồng. Hành vi cho mượn, cho thuê hoặc chuyển nhượng giấy chứng nhận bị phạt từ 120-160 triệu đồng.

Đặc biệt, tổ chức kinh doanh xổ số không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt từ 160-200 triệu đồng.

Trong hoạt động phân phối vé và địa bàn kinh doanh, tổ chức phân phối vé xổ số không đúng phương thức được phép hoặc kinh doanh không đúng địa bàn bị phạt từ 20-40 triệu đồng. Hành vi bán vé không đúng mệnh giá ghi trên vé bị phạt cảnh cáo.

Nghị định cũng quy định chế tài đối với hành vi vi phạm trong khâu in, phát hành vé xổ số. Cá nhân cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số để tham gia dự thưởng, lĩnh thưởng bị phạt từ 60-100 triệu đồng; hành vi làm giả vé xổ số để dự thưởng, lĩnh thưởng bị phạt từ 80-100 triệu đồng.

Vi phạm trả thưởng, phòng chống rửa tiền có thể bị phạt 200 triệu đồng

Nghị định 389/2026/NĐ-CP quy định cụ thể mức phạt đối với các hành vi vi phạm trong quá trình trả thưởng và bảo mật thông tin khách hàng. Theo đó, tổ chức trả thưởng cho vé xổ số không đáp ứng đủ điều kiện bị phạt từ 10-20 triệu đồng; cố tình kéo dài thời gian trả thưởng hoặc tiêu hủy vé trúng thưởng khi chưa hết thời hạn lưu trữ bị phạt từ 20-40 triệu đồng.

Đáng chú ý, tổ chức vi phạm quy định về bảo mật thông tin trả thưởng của khách hàng trúng thưởng bị phạt từ 40-60 triệu đồng. Trường hợp ủy quyền cho đại lý trả thưởng vượt quá giá trị giải thưởng được phép ủy quyền, mức phạt từ 60-100 triệu đồng.

Đối với người tham gia dự thưởng, cá nhân không đủ điều kiện nhưng mua vé xổ số để dự thưởng có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10-15 triệu đồng. Cá nhân sử dụng vốn, tài sản nhà nước để mua vé xổ số bị phạt từ 40-60 triệu đồng.

Một nội dung đáng chú ý khác là xử phạt vi phạm về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố trong lĩnh vực kinh doanh xổ số. Các hành vi như thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh, tài khoản sử dụng tên giả; cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền và thanh toán cho người thụ hưởng bị phạt từ 130-150 triệu đồng.

Mức phạt từ 160-200 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi nghiêm trọng như tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền; cản trở cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; không thực hiện các biện pháp trì hoãn giao dịch, báo cáo, phong tỏa tiền, tài khoản hoặc tạm giữ tài sản theo quy định, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghị định số 389/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 30/11/2026.