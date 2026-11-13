Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn thông tin từ Văn phòng SPS Việt Nam thông báo về quy định mới của Trung Quốc đối với đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Công văn số 1599/XNK-NH ngày 10/11/2026 của Cục Xuất nhập khẩu cho biết, ngày 02/11/2026, Cục Xuất nhập khẩu nhận được Văn bản số 910/SPS-BNNMT ngày 30/10/2026 của Văn phòng SPS Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc thông tin quy định mới của Trung Quốc đối với đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm.

Theo đó, Văn phòng SPS Việt Nam thông tin như sau:

Về đối tượng và yêu cầu đăng ký

Quy định áp dụng đối với doanh nghiệp xuất khẩu và đại lý ở nước ngoài thực hiện xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc. Theo đó, các doanh nghiệp xuất khẩu, đại lý thuộc đối tượng điều chỉnh phải thực hiện đăng ký với GACC theo quy định; đồng thời chịu trách nhiệm về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của thông tin đăng ký đã cung cấp.

Về hồ sơ, thời hạn và thủ tục đăng ký

Về hồ sơ đăng ký: Doanh nghiệp xuất khẩu hoặc đại lý ở nước ngoài thực hiện đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông báo số 150. Mẫu đăng ký được đơn giản hóa, số lượng mục thông tin giảm từ 20 xuống còn 10 mục.

Về thời hạn giải quyết: Theo Điều 6 Thông báo số 150, cơ quan hải quan hoàn thành thủ tục đăng ký trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ có biểu mẫu kê khai và tài liệu kèm theo đầy đủ. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, cơ quan hải quan thông báo một lần cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Về phương thức thực hiện: Doanh nghiệp xuất khẩu hoặc đại lý ở nước ngoài có thể nộp hồ sơ đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký hoặc hủy đăng ký với cơ quan hải quan Trung Quốc thông qua Cổng thông tin một cửa thương mại quốc tế hoặc Cổng dịch vụ công của Hải quan.

Thông tin đăng ký sẽ được công bố thông qua trang web chính thức: http://credit.customs.gov.cn/

Về thay đổi thông tin và hủy đăng ký

Về thay đổi thông tin: Trường hợp thông tin đăng ký có thay đổi, doanh nghiệp xuất khẩu hoặc đại lý ở nước ngoài phải thực hiện thủ tục thay đổi với cơ quan hải quan có thẩm quyền trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi.

Về hủy đăng ký: Theo Điều 8, cơ quan hải quan Trung Quốc thực hiện hủy đăng ký trong các trường hợp: doanh nghiệp xuất khẩu hoặc đại lý ở nước ngoài giải thể, bị tuyên bố phá sản hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật; bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc hủy bỏ đăng ký, thu hồi giấy phép kinh doanh; chủ động đề nghị hủy đăng ký; và các trường hợp khác phải hủy đăng ký theo quy định của pháp luật.

Toàn văn Thông báo số 150 năm 2026 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc về việc sửa đổi và ban hành "Quy định về quản lý đăng ký hồ sơ đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm" (Bản dịch không chính thức), xem tại đây.