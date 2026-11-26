TP HCM đưa ra định mới về quản lý, khai thác và sử dụng không gian ngầm trên địa bàn. Quy định có hiệu lực từ ngày 30/11/2026.

UBND TP HCM vừa ban hành quy định về quản lý, khai thác và sử dụng không gian ngầm trên địa bàn, trong đó có nội dung xác định, thông báo và rà soát tiền sử dụng không gian ngầm. Quy định có hiệu lực từ ngày 30/11/2026, đặt ra yêu cầu mới đối với tổ chức, cá nhân đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác các công trình dưới mặt đất.

Cụ thể, theo Quyết định số 103/2026/QĐ-UBND, công trình ngầm được phân loại theo hình thức xây dựng và công năng sử dụng. Trong đó, ngoài công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật, nhóm công trình dân dụng ngầm còn bao gồm nhà ở, công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, thương mại, dịch vụ và các công năng dân dụng khác.

Quy định này đưa công trình nhà ở, thương mại, dịch vụ dưới mặt đất vào nhóm công trình dân dụng ngầm thuộc phạm vi điều chỉnh, bên cạnh các công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật ngầm.

Đáng chú ý, phạm vi và ranh giới công trình ngầm phải được xác định trong không gian ba chiều, gồm vị trí, ranh giới trên mặt bằng và giới hạn theo chiều đứng thể hiện bằng cao độ, độ sâu. Việc xác định căn cứ vào quy hoạch, hồ sơ dự án, thiết kế xây dựng, hồ sơ hoàn công, giấy phép xây dựng và các tài liệu pháp lý liên quan.

Với các dự án có nhiều tầng hầm hoặc bố trí khu vực thương mại, dịch vụ dưới mặt đất, việc xác định cụ thể diện tích, công năng và độ sâu là những thông tin quan trọng trong quá trình quản lý, khai thác cũng như xác định nghĩa vụ tài chính nếu thuộc trường hợp phải nộp tiền.

Quy định cách xác định tiền sử dụng không gian ngầm

Một nội dung đáng chú ý của quyết định là quy trình xác định và thông báo tiền sử dụng không gian ngầm. Theo đó, người thuộc đối tượng phải nộp tiền, kể cả trường hợp được miễn hoặc giảm theo Nghị quyết số 58/2026/NQ-HĐND, phải thực hiện thủ tục xác định tiền lần đầu hoặc khi có thay đổi căn cứ tính tiền làm thay đổi số tiền phải nộp.

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu tính tiền sử dụng không gian ngầm hoặc ngày phát sinh thay đổi căn cứ tính tiền, người có nghĩa vụ phải nộp hồ sơ theo quy định.

Hồ sơ gồm tờ khai xác định tiền sử dụng không gian ngầm; tài liệu xác lập quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, quản lý hoặc khai thác công trình; văn bản về đầu tư, xây dựng; hồ sơ thiết kế thể hiện ranh giới không gian ba chiều, diện tích sàn, công năng và khoảng độ sâu. Người nộp hồ sơ cũng phải cung cấp tài liệu nghiệm thu, hồ sơ hoàn công hoặc giấy tờ xác định thời điểm bắt đầu khai thác, sử dụng thực tế và chứng minh điều kiện miễn, giảm nếu có.

Cơ quan được phân cấp quản lý công trình ngầm sẽ kiểm tra hồ sơ, khai thác dữ liệu để xác định người phải nộp tiền, diện tích sàn, công năng, khoảng độ sâu, đơn giá, thời điểm bắt đầu tính tiền, phương thức nộp và thời gian tính tiền.

Thời hạn hoàn thành việc xác định tiền tối đa 10 ngày làm việc đối với công trình do UBND cấp xã hoặc cơ quan quản lý khu chức năng xác định; tối đa 15 ngày làm việc đối với công trình thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố. Sau khi nhận kết quả và hồ sơ liên quan, Thuế TP HCM có 3 ngày làm việc để ban hành thông báo nộp tiền.

Quy định cũng nêu công thức xác định tiền sử dụng không gian ngầm gồm diện tích sàn, đơn giá, hệ số, khoản miễn giảm và thời gian tính tiền. Các mức đơn giá, hệ số và chính sách miễn, giảm cụ thể được thực hiện theo Nghị quyết số 58/2026/NQ-HĐND.

Do đó, không thể mặc định mọi dự án có tầng hầm đều phát sinh khoản tiền này. Nghĩa vụ nộp tiền, thời điểm tính và mức phải nộp cần được xác định theo đối tượng, điều kiện và chính sách tại nghị quyết của HĐND thành phố.

Hướng tới cơ sở dữ liệu không gian ngầm ba chiều

Bên cạnh vấn đề tài chính, TP HCM đặt mục tiêu xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ quản lý không gian ngầm trên toàn địa bàn. Theo quy định, dữ liệu về công trình ngầm phải được kết nối, chia sẻ và sử dụng trong quản lý nhà nước; việc quản lý bao quát cả phần không gian đã khai thác, đang khai thác và chưa khai thác.

Thành phố đặt lộ trình 6 tháng kể từ khi quy định có hiệu lực để hoàn thành phương án tổng thể; sau 12 tháng đưa hệ thống bước đầu vào vận hành và sau 24 tháng chuẩn hóa, số hóa, cập nhật dữ liệu hiện có.

Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tham mưu UBND thành phố quản lý nhà nước về không gian ngầm. Các sở, ngành, UBND cấp xã và cơ quan quản lý khu chức năng thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực, địa bàn và phân cấp được giao.

Đối với việc kết nối công trình ngầm, tổ chức, cá nhân có nhu cầu phải có văn bản thỏa thuận với chủ sở hữu hoặc đơn vị quản lý công trình tiếp nhận. Thời hạn giải quyết thủ tục này là 15 ngày làm việc.

Các công trình đã được phê duyệt trước ngày quy định có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo văn bản đã được chấp thuận. Tuy nhiên, trường hợp điều chỉnh, mở rộng hoặc kết nối công trình phải tuân thủ quy định mới và pháp luật có liên quan.

Việc chuẩn hóa dữ liệu, xác định ranh giới công trình theo không gian ba chiều và quy định rõ trách nhiệm quản lý được kỳ vọng tạo cơ sở để thành phố kiểm soát tốt hơn hoạt động khai thác không gian dưới mặt đất. Với thị trường bất động sản, đây cũng là những nội dung mà chủ đầu tư cần rà soát trong hồ sơ pháp lý, thiết kế và phương án khai thác các phần diện tích ngầm của dự án.