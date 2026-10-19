Quy định mới có hiệu lực từ ngày 30/11: Người dưới 18 tuổi không được mua vé số

Vì sao người dưới 18 tuổi không được mua vé số?

Theo quy định về kinh doanh xổ số, người tham gia dự thưởng phải đáp ứng các điều kiện theo pháp luật, trong đó có điều kiện về độ tuổi. Người chưa đủ 18 tuổi không thuộc nhóm được phép tham gia dự thưởng xổ số.

Điều này có nghĩa người dưới 18 tuổi không được tham gia dự thưởng xổ số và người bán cũng không được bán vé cho người thuộc nhóm không đủ điều kiện.

Việc giới hạn độ tuổi cũng phù hợp với yêu cầu bảo vệ người chưa thành niên trước những hoạt động có yếu tố may rủi. Do đó, vé xổ số không được xem là một mặt hàng mà bất kỳ người nào cũng có thể mua để tham gia dự thưởng.

Người bán có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Nghị định 389/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, được ban hành ngày 14/10/2026 và có hiệu lực từ ngày 30/11/2026.

Theo quy định mới, hành vi bán vé xổ số cho cá nhân thuộc đối tượng không đủ điều kiện tham gia dự thưởng bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với tổ chức.

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Với cá nhân thực hiện cùng hành vi, mức phạt bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức, tương ứng 10-15 triệu đồng.

Đáng chú ý, quy định mới nâng mức xử lý đối với hành vi bán vé cho người không đủ điều kiện tham gia dự thưởng so với trước đây.

Người mua không đủ điều kiện cũng có thể bị phạt

Trách nhiệm không chỉ đặt lên phía người bán. Nghị định 389/2026/NĐ-CP cũng quy định việc xử phạt đối với người không đủ điều kiện tham gia dự thưởng nhưng vẫn mua vé xổ số để dự thưởng.

Theo đó, cá nhân thực hiện hành vi này có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10-15 triệu đồng.

Như vậy, nếu một người thuộc nhóm không đủ điều kiện tham gia dự thưởng vẫn mua vé với mục đích dự thưởng, người này cũng có thể bị xử lý theo quy định. Quy định này cho thấy pháp luật kiểm soát cả hai phía của giao dịch: người bán không được bán vé cho người không đủ điều kiện, còn người không đủ điều kiện cũng không được mua vé để tham gia dự thưởng.

Từ ngày 30/11/2026, các tổ chức, cá nhân kinh doanh xổ số vì vậy cần lưu ý điều kiện của người tham gia dự thưởng. Người dân, đặc biệt là người chưa đủ 18 tuổi, cũng cần biết rằng pháp luật không cho phép nhóm này tham gia dự thưởng xổ số.