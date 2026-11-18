UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 không vượt quá 1,5 đơn vị vật nuôi (750kg khối lượng vật nuôi sống) trên 1 héc-ta đất nông nghiệp.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định này trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung mật độ chăn nuôi khi cần thiết và đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển chăn nuôi theo quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm mật độ chăn nuôi theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường, đặc khu căn cứ các quy định của pháp luật về đầu tư và quyết định này để xem xét, trình cấp có thẩm quyền xem xét chủ trương đầu tư dự án phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh bảo đảm mật độ chăn nuôi theo quy định. Các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực chăn nuôi bảo đảm đúng mật độ chăn nuôi theo quy định.

Mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hiện nay là 0,35 đơn vị vật nuôi.

UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan chỉ đạo, định hướng, tổ chức triển khai công tác phát triển chăn nuôi phù hợp với quy hoạch, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, bảo đảm đáp ứng các quy định của pháp luật và mật độ chăn nuôi. Các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung quyết định này và các văn bản pháp luật có liên quan, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi đúng quy định của pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh căn cứ định hướng, kế hoạch phát triển chăn nuôi của địa phương để tổ chức chăn nuôi, bảo đảm đúng quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; kê khai hoạt động chăn nuôi đúng theo quy định của pháp luật; thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; bảo đảm vệ sinh môi trường trong chăn nuôi theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Được biết, tỉnh Khánh Hòa hiện có hơn 680.000ha đất nông nghiệp. Mỗi đơn vị vật nuôi tương ứng với 500kg khối lượng vật nuôi sống. Hiện nay, mật độ chăn nuôi của tỉnh là 0,35 đơn vị vật nuôi.