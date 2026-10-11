Quy định liên quan đến Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong Quân đội

Theo đó, thông tư quy định về tổ chức, hoạt động và mối quan hệ công tác của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam; áp dụng đối với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam; cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong Quân đội nhân dân Việt Nam (viết gọn là Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ). Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 12-11-2026.

Thông tư số 131/2011/TT-BQP ngày 15-7-2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Thông tư số 167/2021/TT-BQP ngày 16-12-2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư số 151/2026/TT-BQP có hiệu lực thi hành.

Khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam luyện tập dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng qua Cơ quan thường trực là Ban Phụ nữ Quân đội, Tổng cục Chính trị để xem xét, giải quyết.

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