Quy định liên kết VNeID với 12 loại tài khoản điện tử: Chi tiết lộ trình áp dụng mới nhất

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về định danh và xác thực điện tử, Chính phủ đã chính thức ban hành quy định bắt buộc các tài khoản giao dịch điện tử thuộc 12 lĩnh vực trọng yếu phải hoàn tất việc liên kết và xác thực với hệ thống định danh điện tử VNeID. Đây là bước đi quan trọng nhằm chuẩn hóa dữ liệu người dùng, nâng cao tính an toàn và minh bạch cho các giao dịch trên môi trường trực tuyến.

Ảnh minh họa

Danh sách 12 nhóm ngành bắt buộc liên kết và xác thực VNeID

Quy định mới bao phủ diện rộng các hoạt động kinh tế số và dịch vụ công ích. Cụ thể, 12 nhóm ngành chịu sự điều chỉnh theo Nghị định bao gồm:

Giáo dục

Bình dân học vụ số

Chứng khoán

Viễn thông

Ngân hàng

Thương mại điện tử

Hóa đơn điện tử

Kinh doanh vận tải

Kinh doanh du lịch

Kinh doanh dược

Khám bệnh, chữa bệnh

Mạng xã hội tại Việt Nam

Đáng chú ý, riêng ở mảng thương mại điện tử, việc siết chặt quản lý danh tính sẽ áp dụng trực tiếp đối với tài khoản của người bán hàng, các cá nhân tham gia livestream thương mại và những người làm công việc tiếp thị liên kết (affiliate marketing). Biện pháp này hướng tới mục tiêu phòng ngừa gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trực tuyến.

Lộ trình chuyển đổi kỹ thuật và các mốc thời gian cụ thể

Nhằm bảo đảm lộ trình thực hiện diễn ra hiệu quả và các đơn vị có đủ thời gian chuẩn bị hạ tầng kết nối, Nghị định đã đưa ra các mốc thời gian chuyển đổi cụ thể cho từng nhóm đối tượng:

Đối với các tài khoản giao dịch điện tử đã được tạo lập trước thời điểm Nghị định có hiệu lực, đa số chủ thể quản lý sẽ phải hoàn tất thủ tục liên kết, xác thực với VNeID chậm nhất trước ngày 31/12/2026. Riêng các tổ chức và tài khoản hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng được nới hạn chót đến ngày 30/6/2027 để đảm bảo quá trình đồng bộ dữ liệu giao dịch tài chính diễn ra ổn định.

Quy định với nền tảng số quốc gia và dịch vụ xuyên biên giới

Không chỉ dừng lại ở các dịch vụ dân sự thông thường, văn bản pháp lý này còn điều chỉnh chặt chẽ đối với các tài khoản giao dịch trên các nền tảng số phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh và dịch vụ xuyên biên giới. Khi các nền tảng số này đáp ứng đầy đủ điều kiện kỹ thuật theo quy định, mọi tài khoản liên quan bắt buộc phải xác thực qua VNeID trước khi được kích hoạt sử dụng thực tế.

Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu toàn bộ các nền tảng số quốc gia phải tích hợp hoàn tất cơ chế sử dụng VNeID trước ngày 31/12/2026 nhằm phục vụ công tác xác thực, đăng nhập và thực hiện mọi giao dịch qua lại giữa cơ quan, tổ chức và người dân. Đối với những lĩnh vực phát sinh ngoài danh mục 12 nhóm ngành trên, bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ sẽ chịu trách nhiệm ban hành danh mục chi tiết các giao dịch trực tuyến bắt buộc phải xác thực danh tính điện tử trước khi triển khai diện rộng.