Quy định kỳ thi tốt nghiệp chương trình trung học nghề

Bộ GD-ĐT quy định rõ về chương trình giáo dục trung học nghề. Ảnh: MOET

Thi môn Toán, Ngữ văn và môn học theo định hướng nghề nghiệp

Trong đó, quy chế quy định cụ thể việc tổ chức đào tạo và thi tốt nghiệp chương trình giáo dục trung học nghề. Chương trình được tổ chức theo niên chế trong 3 năm học liên tục, tương ứng với lớp 10, lớp 11 và lớp 12 của cấp trung học phổ thông; mỗi năm có 2 học kỳ chính và tối thiểu 35 tuần thực học.

Môn thi tốt nghiệp trung học nghề bao gồm: môn Toán, Ngữ văn và môn học theo định hướng nghề nghiệp và chuyên môn nghề.

Môn Ngữ văn, thi theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút. Môn Toán thi theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút.

Môn học theo định hướng nghề nghiệp gồm 2 môn học được thi theo hình thức trắc nghiệm hoặc tự luận hoặc kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận, với thời gian làm bài không quá 90 phút. Nội dung thi bám sát nội dung chương trình môn học theo định hướng nghề nghiệp của nhóm ngành, nghề mà học sinh theo học.

Chuyên môn nghề được tổ chức thi bằng hình thức lý thuyết và thực hành nghề. Thi lý thuyết chuyên môn được tổ chức theo hình thức viết, trắc nghiệm hoặc vấn đáp; thi viết hoặc trắc nghiệm không quá 90 phút, thi vấn đáp không quá 30 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời đối với mỗi thí sinh.

Thi thực hành nghề được tổ chức dưới hình thức thực hiện nhiệm vụ kỹ năng tổng hợp để hoàn thành sản phẩm, dịch vụ hoặc một phần sản phẩm, dịch vụ; thời gian thi do người đứng đầu cơ sở đào tạo quy định phù hợp với chuẩn đầu ra và đặc thù của từng ngành, nghề.

Đề thi môn Toán và môn Ngữ văn và môn học theo định hướng nghề nghiệp được thực hiện trên cơ sở ngân hàng đề thi tốt nghiệp do Bộ GD-ĐT ban hành. Cơ sở đào tạo căn cứ ngân hàng đề thi của Bộ GD-ĐT để xây dựng đề thi chính thức, đề thi dự phòng cho cơ sở mình. Trong thời gian Bộ GD-ĐT chưa ban hành ngân hàng đề thi tốt nghiệp cho môn Toán và môn Ngữ văn và môn học theo định hướng nghề nghiệp theo từng nhóm ngành, nghề đào tạo thì cơ sở đào tạo xây dựng đề thi.

Đề thi lý thuyết chuyên môn nghề và thực hành nghề do cơ sở đào tạo chủ động xây dựng.

Người học nếu có nguyện vọng và đáp ứng điều kiện theo quy định được đăng ký dự thi các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Kết quả thi có thể sử dụng để đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo ở trình độ cao hơn. Việc hoàn thành phần kiến thức chương trình THPT cũng là căn cứ để học liên thông lên trình độ cao hơn theo quy định.

Linh hoạt phương thức đào tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Quy chế cũng thống nhất các hình thức, phương thức tổ chức đào tạo của giáo dục nghề nghiệp gồm đào tạo chính quy, thường xuyên; đào tạo trực tiếp, từ xa và kết hợp giữa trực tiếp với từ xa.

Đối với đào tạo thường xuyên, người học có thể lựa chọn, sắp xếp thời gian học tập và tích lũy kết quả theo mô đun, tín chỉ phù hợp với điều kiện cá nhân. Văn bằng, chứng chỉ của hình thức đào tạo thường xuyên có giá trị pháp lý như hình thức đào tạo chính quy.

Quy chế quy định cụ thể tỷ lệ dạy học trực tuyến phù hợp với tính chất từng môn học, mô đun. Kết quả học tập trực tuyến được công nhận tương đương với học trực tiếp.

Các nội dung thực hành, thí nghiệm, thực tập, thao tác nghề nghiệp cần sử dụng trực tiếp thiết bị, máy móc vẫn phải tổ chức trực tiếp theo quy định…