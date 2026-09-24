Quy định kiến thức chương trình THPT trong giáo dục trung học nghề

Học nghề tại Trường trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội.

Quy định được áp dụng đối với người học tuyển sinh từ năm học 2026-2027.

Thông tư quy định kiến thức chương trình trung học phổ thông trong chương trình giáo dục trung học nghề, gồm danh mục môn học chung, môn học bắt buộc, môn học định hướng nghề nghiệp theo nhóm ngành, nghề và chương trình của 10 môn học: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ, Tin học và Giáo dục thể chất. Môn Giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện theo chương trình môn học do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.

Hoàn thiện học vấn phổ thông, tạo nền tảng học nghề và học tiếp

Theo Thông tư, mục tiêu của phần kiến thức trung học phổ thông là hoàn thiện học vấn phổ thông cho người học theo định hướng nghề nghiệp, tạo nền tảng để học nghề, tham gia thị trường lao động và tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

Người học được trang bị kiến thức, kỹ năng nền tảng về ngôn ngữ, toán học, ngoại ngữ, lịch sử, tin học, kinh tế, pháp luật và kiến thức khoa học phù hợp với lĩnh vực, nhóm ngành, nghề đào tạo. Chương trình đồng thời chú trọng phát triển năng lực số, năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo, năng lực ngoại ngữ, kỹ năng mềm, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật và an toàn lao động.

Đáng chú ý, kiến thức chương trình trung học phổ thông trong chương trình giáo dục trung học nghề không phải toàn bộ Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông. Đây là cấu phần kiến thức THPT có định hướng nghề nghiệp, được xây dựng trên cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông, lựa chọn những kiến thức cốt lõi, thiết thực và tổ chức phù hợp với mục tiêu của chương trình giáo dục trung học nghề.

Kiến thức chương trình THPT được thực hiện trong 3 năm học, từ năm học thứ nhất (lớp 10) đến năm học thứ ba (lớp 12). Học sinh vào học năm học thứ nhất phải hoàn thành chương trình giáo dục THCS hoặc có bằng tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên. Mỗi năm học có 35 tuần; mỗi ngày học một buổi, mỗi buổi không bố trí quá 5 giờ học; mỗi giờ học 45 phút.

Học kiến thức cốt lõi, tăng nội dung ứng dụng nghề nghiệp

Chương trình gồm 3 nhóm môn học: môn học chung, môn học bắt buộc và môn học theo định hướng nghề nghiệp.

Các môn học chung áp dụng thống nhất gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Các môn học bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử và Tin học. Mỗi môn được thiết kế theo hướng ứng dụng nghề nghiệp, gồm phần kiến thức cốt lõi và phần ứng dụng nghề nghiệp. Trong đó, phần ứng dụng nghề nghiệp đưa kiến thức môn học vào các bối cảnh, tình huống thực tiễn của nhóm ngành, nghề đào tạo.

Giờ học tại Trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa.

Chẳng hạn, với Ngữ văn, nội dung ứng dụng nghề nghiệp hướng tới kỹ năng đọc hiểu, tạo lập các văn bản phục vụ nghề nghiệp như quy trình, hướng dẫn kỹ thuật, nội quy, báo cáo, biên bản, thư tín, email công việc và thuyết trình.

Với Tiếng Anh, người học được tăng cường từ vựng, tình huống giao tiếp, đọc tài liệu, hướng dẫn sử dụng thiết bị, an toàn lao động và giao tiếp với khách hàng, đồng nghiệp.

Với Tin học, chương trình chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, năng lực số, sử dụng có trách nhiệm trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ số phục vụ học tập, ngành, nghề đào tạo.

Đối với môn học định hướng nghề nghiệp, mỗi nhóm ngành, nghề đào tạo lựa chọn 2 môn phù hợp. Thông tư quy định đối với 5 nhóm ngành, nghề: Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật; Kỹ thuật điện, điện tử và tự động hóa; Khách sạn, nhà hàng. Các môn học theo định hướng nghề nghiệp gồm Vật lí, Công nghệ hoặc Địa lí tùy từng nhóm ngành, nghề.

Tổng số giờ lên lớp và kiểm tra của phần kiến thức chương trình trung học phổ thông trong 3 năm là 1.610 giờ, chưa bao gồm giờ tự học. Trong đó, nội dung các môn học được phân bổ giữa phần kiến thức cốt lõi và phần ứng dụng nghề nghiệp phù hợp với từng môn và nhóm ngành, nghề.

Kết quả học tập được bảo lưu, công nhận để thực hiện liên thông

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được chủ động cụ thể hóa phần ứng dụng nghề nghiệp theo ngành, nghề đào tạo và điều kiện thực tế của cơ sở. Việc cụ thể hóa phải bảo đảm yêu cầu cần đạt của môn học, không làm thay đổi nội dung cốt lõi, không trùng lặp không cần thiết với các môn học, mô đun chuyên môn nghề; đồng thời khuyến khích lấy ý kiến của doanh nghiệp.

Việc tổ chức dạy học được thực hiện linh hoạt, có thể kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến theo quy định. Tuy nhiên, các nội dung thực hành, thí nghiệm, vận động hoặc trải nghiệm nghề nghiệp không được thay thế hoàn toàn bằng dạy học trực tuyến.

Kết quả học tập của từng môn học, phần kiến thức trung học phổ thông được ghi nhận làm cơ sở để bảo lưu, công nhận và chuyển đổi kết quả học tập khi người học chuyển trường, chuyển hình thức đào tạo hoặc thực hiện liên thông theo quy định của pháp luật.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được cụ thể hóa kế hoạch giáo dục môn học, hướng dẫn tự học và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, đặc điểm người học, ngành, nghề đào tạo và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhưng phải bảo đảm đầy đủ mục tiêu, yêu cầu cần đạt và nội dung cốt lõi của chương trình.