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* Hỏi: Ngày 9/1/2026, UBND tỉnh phê duyệt danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn; xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực I, II, III, giai đoạn 2026 - 2030.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập bao gồm: trẻ em học mầm non, học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ có nơi thường trú và đang học tại cơ sở giáo dục ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Xin hỏi, học sinh ở các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực I, II, III có được hưởng chi phí học tập theo khoản 4 Điều 17 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP nêu trên? – (huuchung***@gmail.com).

* Trả lời: Khoản 4 Điều 17 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập: Trẻ em học mầm non, học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ (trong trường hợp ở với người giám hộ) có nơi thường trú và đang học tại cơ sở giáo dục ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền hoặc học tại cơ sở giáo dục trên địa bàn khác theo quy định của địa phương trong trường hợp trên địa bàn thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo không có cơ sở giáo dục.

Trường hợp học sinh có địa chỉ thường trú tại xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quyết định của tỉnh thì cần đối chiếu thêm thông tin cơ sở giáo dục nơi học sinh đang theo học với quy định nêu trên; nếu đáp ứng đủ điều kiện thì được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-СР.

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