Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2026.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất; tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa; tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Đối tượng áp dụng gồm: cơ quan có chức năng quản lý đất đai; cơ quan tài chính, cơ quan thuế; UBND các xã, phường; Văn phòng đăng ký đất đai, các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về cách xác định, hệ số điều chỉnh giá đất (K) được cấu thành từ ba thành phần: hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường (Ktt), hệ số điều chỉnh theo quy hoạch (Kqh) và hệ số điều chỉnh theo các yếu tố khác ảnh hưởng (Kah). Công thức xác định là: K = Ktt x Kqh x Kah.

Trong đó, hệ số điều chỉnh mức biến động giá đất thị trường đối với các loại đất được quy định tại các Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Quyết định. Hệ số điều chỉnh theo quy hoạch được quy định tại Phụ lục IV; hệ số điều chỉnh theo các yếu tố khác ảnh hưởng được quy định tại Phụ lục V, trừ trường hợp quy định đối với đất nông nghiệp.

Quyết định số 96/2026/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 của UBND tỉnh đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 51/2026/QĐ-UBND. Nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến Phụ lục II và Phụ lục III, có hiệu lực từ ngày 02/11/2026. Việc hợp nhất các quy định giúp cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung, tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân trong quá trình tra cứu, thực hiện.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện; theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình và báo cáo UBND tỉnh. Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý để tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

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