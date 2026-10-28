Quy định hạn mức công nhận đất ở và hạn mức giao đất ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Theo Quyết định, hạn mức công nhận đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân và hạn mức giao đất ở cho cá nhân trên địa bàn tỉnh được quy định như sau:

1. Hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp sử dụng đất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980:

+ Tại các phường không quá 300 m²;

+ Tại các xã không quá 500 m².

2. Hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp sử dụng đất từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 15 tháng 10 năm 1993:

+ Tại các phường không quá 200 m²;

+ Tại các xã không quá 350 m².

Diện tích đất ở được công nhận tại (1), (2) nêu trên phải cùng một thửa đất và không vượt quá diện tích thửa đất có đất ở và đất khác mà hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

3. Hạn mức giao đất ở cho cá nhân:

+ Đối với khu vực nông thôn (các xã), không quá 300 m²;

+ Đối với khu vực đô thị (các phường), không quá 200 m².

Về điều khoản chuyển tiếp, Quyết định nêu rõ: đối với các hồ sơ có nội dung đề nghị giao đất, công nhận quyền sử dụng đất ở đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày 26/10/2026 và đang được giải quyết thì tiếp tục áp dụng theo các Quyết định sau đây: Quyết định số 29/2024/QĐ-UBND ngày 20/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre quy định hạn mức công nhận đất ở và hạn mức giao đất ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND ngày 09/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; hạn mức giao đất ở cho cá nhân tại đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp sử dụng đất trước ngày 18/12/1980 và từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Quyết định số 50/2024/QĐ-UBND ngày 27/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định hạn mức giao đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất cho cá nhân; hạn mức giao đất cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 105/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2026; đồng thời bãi bỏ các quyết định trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định./.

Toàn văn: Quyết định số 105/2026/QĐ-UBND ngày 16/10/2026 quy định hạn mức công nhận đất ở và hạn mức giao đất ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long