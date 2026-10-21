Quy định điều kiện của ngạch, việc nâng ngạch; cơ cấu tỷ lệ các ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án

Thông tư gồm 6 Chương, 26 Điều ban hành kèm 2 Phụ lục. Trong đó, Phụ lục I quy định Mẫu tờ trình đề nghị xét nâng ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án; Phụ lục II về Danh sách đề nghị xét nâng ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án.

Thông tư này quy định về điều kiện của từng ngạch, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét nâng ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án; cơ cấu tỷ lệ các ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án của Tòa án nhân dân các cấp.

Điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét nâng ngạch, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án trong Tòa án quân sự các cấp thực hiện theo quy định của Thông tư này, trừ trường hợp Bộ Quốc phòng có quy định khác.

Căn cứ xác định cơ cấu ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án

1. Danh mục vị trí việc làm Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành.

2. Mức độ phức tạp của công việc, yêu cầu về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và số lượng biên chế công chức cần bố trí theo từng vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị.

3. Tiêu chuẩn chức danh ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án tương ứng với từng vị trí việc làm theo quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan./.

TOÀN VĂN: Thông tư 17/2026/TT-TANDTC Quy định điều kiện của ngạch, việc nâng ngạch; cơ cấu tỷ lệ các ngạch Thẩm tra viên Tòa á

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