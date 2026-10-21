Quy định điều kiện các ngạch Thư ký Tòa án

Cụ thể, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư số 17/2026/TT-TANDTC quy định về điều kiện của ngạch, việc nâng ngạch; cơ cấu tỷ lệ các ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án. Trong đó, mục 1 của Chương II đã quy định cụ thể về điều kiện của các ngạch Thư ký Tòa án bao gồm: Thư ký viên, Thư ký viên chính, Thư ký viên cao cấp.

Điều kiện ngạch Thư ký viên

Thư ký viên phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Đáp ứng quy định tại Điều 117 của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Điều 117 của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân: Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Thư ký Tòa án: Công dân Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây thì được xem xét bổ nhiệm Thư ký Tòa án: 1. Có trình độ cử nhân luật trở lên; 2. Được tuyển dụng làm công chức Tòa án; 3. Được đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án.

2. Điều kiện về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có kiến thức cơ bản quy định của pháp luật về nghiệp vụ Thư ký Tòa án, quy trình tố tụng và nhiệm vụ hành chính, tư pháp.

3. Điều kiện về kỹ năng:

a) Có kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ, việc, tham mưu và soạn thảo văn bản tố tụng, văn bản hành chính, tư pháp theo quy định;

b) Có kỹ năng xây dựng kế hoạch công tác cá nhân, chủ động phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

c) Có kỹ năng quản lý hồ sơ, tài liệu, thực hiện báo cáo, thống kê, tổng hợp số liệu phục vụ công tác chuyên môn;

d) Có kỹ năng ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, sử dụng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm nghiệp vụ của Tòa án nhân dân thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều kiện ngạch Thư ký viên chính

Thư ký viên chính phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Đáp ứng quy định tại Điều 117 của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

2. Điều kiện về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Nắm vững và am hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị, tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân; quy định của pháp luật về nghiệp vụ Thư ký Tòa án, quy trình tố tụng, các nhiệm vụ hành chính, tư pháp;

b) Có năng lực tham gia xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định, quy trình nghiệp vụ Thư ký Tòa án theo yêu cầu nhiệm vụ của Tòa án nhân dân.

3. Điều kiện về kỹ năng:

a) Thành thạo kỹ năng soạn thảo văn bản tố tụng, văn bản hành chính, tư pháp theo đúng quy định;

b) Có kỹ năng phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm đúng chức trách, thẩm quyền;

c) Có kỹ năng ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm nghiệp vụ của Tòa án nhân dân nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn.

4. Điều kiện về chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ:

Có một trong những chứng chỉ sau đây:

a) Chứng chỉ nghiệp vụ Thư ký viên chính;

b) Chứng chỉ nghiệp vụ xét xử.

Điều kiện ngạch Thư ký viên cao cấp

Thư ký viên cao cấp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Đáp ứng quy định tại Điều 117 của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

2. Điều kiện về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Nắm vững và am hiểu sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của pháp luật về nghiệp vụ Thư ký Tòa án, quy trình tố tụng, các nhiệm vụ hành chính, tư pháp;

b) Có năng lực đề xuất, tham mưu, chủ trì xây dựng quy trình nghiệp vụ Thư ký Tòa án gắn với yêu cầu nhiệm vụ của Tòa án nhân dân để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

c) Có năng lực phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa và đề xuất được các phương pháp để hoàn thiện hoặc giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra thuộc phạm vi chuyên môn nghiệp vụ được giao.

3. Điều kiện về kỹ năng:

a) Thành thạo và có khả năng hướng dẫn Thư ký viên, Thư ký viên chính các kỹ năng soạn thảo, thuyết trình, bảo vệ và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn được giao;

b) Có kỹ năng chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong thực thi công vụ, bảo đảm đúng thẩm quyền và trách nhiệm được giao;

c) Có kỹ năng ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm nghiệp vụ của Tòa án nhân dân nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn.

4. Điều kiện về chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị:

a) Có chứng chỉ nghiệp vụ Thư ký viên cao cấp hoặc chứng chỉ nghiệp vụ xét xử;

b) Có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên./.