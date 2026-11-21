Theo đó, danh mục tài sản cố định đặc thù gồm 6 nhóm: tài sản cố định đặc thù trong lĩnh vực văn hóa vật thể theo cấp di tích được xếp hạng; cổ vật, hiện vật trưng bày trong bảo tàng, lăng tẩm, di tích lịch sử được xếp hạng, tài liệu cổ, tài liệu quý hiếm, phòng truyền thống; quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối với cây trồng và thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong đó, nhóm quyền tác giả bao gồm các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, tác phẩm báo chí, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, kiến trúc, chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu và các loại hình tác phẩm khác theo quy định. Quyền sở hữu công nghiệp gồm sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu và tên thương mại.

Đối với tài sản cố định vô hình, danh mục áp dụng gồm cơ sở dữ liệu, phần mềm kế toán, phần mềm tin học văn phòng, phần mềm hệ thống, phần mềm công cụ, phần mềm tiện ích, phần mềm ứng dụng, các phần mềm khác và tài sản cố định vô hình khác. Thời gian sử dụng để tính hao mòn đối với các nhóm tài sản này là 5 năm, tỷ lệ hao mòn 20%/năm.

Quyết định quy định nguyên giá tài sản cố định đặc thù được xác định theo giá quy ước, với mức 10 triệu đồng/tài sản, theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 141/2025/TT-BTC. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quyết định. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền thì gửi văn bản về Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xem xét, xử lý.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 30/11/2026 và thay thế Quyết định số 52/2023/QĐ-UBND ngày 25/11/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng, Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về cùng nội dung.