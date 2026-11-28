Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, 30 điểm tiêu chí chung tập trung vào 3 nhóm nội dung: chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hiệu quả quản lý tổ chức bộ máy, viên chức theo vị trí việc làm; đánh giá kết quả cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Đối với 70 điểm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, Quyết định quy định các nhóm tiêu chí riêng cho hai loại hình đơn vị sự nghiệp.

Đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, phân bổ thành 4 nhóm tiêu chí: kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; sử dụng nguồn lực, gồm hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn lực hợp pháp khác; đổi mới và phát triển; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nghiệp vụ và các sáng kiến, giải pháp đổi mới quản lý hoặc chuyên môn được áp dụng có hiệu quả.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực khác, kết quả thực hiện nhiệm vụ cũng được chia thành 4 nhóm: kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; nhóm chất lượng sản phẩm, dịch vụ; nhóm hiệu quả sử dụng nguồn lực như thực hiện phương án tự chủ tài chính; tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và nhóm đổi mới và phát triển như cải cách thủ tục hành chính, các sáng kiến, giải pháp đổi mới quản lý hoặc chuyên môn mang lại hiệu quả trong hoạt động của đơn vị.

Đối với tập thể lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập, việc đánh giá cũng được thực hiện theo thang điểm 100, gồm 30 điểm tiêu chí chung và 70 điểm về kết quả thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, 30 điểm tiêu chí chung gồm: công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, tinh thần tự phê bình, phê bình và kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm. 70 điểm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, tập thể lãnh đạo, quản lý các đơn vị được đánh giá theo 4 nhóm tiêu chí, gồm: kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; chất lượng sản phẩm, dịch vụ; hiệu quả sử dụng nguồn lực; đổi mới và phát triển. Nội dung đánh giá ở từng nhóm được cụ thể hóa phù hợp với đặc thù hoạt động của mỗi loại hình đơn vị.